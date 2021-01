Dopo mesi di indiscrezioni Maddalena Corvaglia fa chiarezza sulla sua vita privata e conferma le voci sulla presunta rottura con il compagno Alessandro Viani.

Nuovo anno nuova vita. Questo detto sembra appropriarsi perfettamente al 2021 di Maddalena Corvaglia. La bella ex velina ha deciso di fare chiarezza sulla sua vita privata raccontando grandi novità. Da alcuni mesi erano sempre più insistenti le voci su una presunta crisi con il fidanzato immobiliarista Alessandro Viani. Maddalena Corvaglia e il compagno facevano coppia fissa da più di un anno e fino a poco tempo fa sembrava procedere tutto per il meglio. A seguito dei pettegolezzi Maddalena ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione rilasciando un’intervista al settimanale Confidenze, che le ha dedicato la copertina dell’ultimo numero. La showgirl racconta di aver appena chiuso una storia d’amore importante e di non essere alla ricerca di un nuovo fidanzato. Per ora vuole dedicarsi solo a sé stessa, alla figlia e soprattutto alla sua carriera. I progetti lavorativi sono tanti e tra pochi giorni sarà in onda con il nuovo programma di Raidue, Game of Games dove condurrà a fianco della collega Simona Ventura. Non sono chiari i motivi della separazione ma secondo alcune voci la rottura sarebbe dovuta alla lunga separazione dovuta ai lockdown di marzo e aprile. L’estate scorsa Maddalena ha deciso si trascorrere le vacanze senza il compagno ed è partita per la Sardegna e per la Puglia in compagnia della figlia Jamie, nata dalla relazione con l’ex marito Stef Burns.

L’ ex velina è sempre stata riservatissima sulla sua vita privata e non ha mai rivelato neanche i motivi della lite con l’amica di sempre Elisabetta Canalis. Le due dopo anni di amicizia strettissima hanno bruscamente tagliato tutti i ponti. Mentre la Canalis ha raccontato che difficilmente il loro legame potrà essere recuperato, Maddalena non ha mai voluto affrontare pubblicamente l’argomento, mantenendo il più stretto riserbo.

Oggi la bella showgril guarda avanti e vuole concentrarsi solo sulla sua fortunata carriera e sulla figlioletta. Oltre al programma Game of Games, la vedremo presto protagonista di un nuovo progetto con la Rai.