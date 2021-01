Giulia De Lellis disperata: ” tutta colpa di un farmaco, la mia pelle bruciava”

Giulia De Lellis disperata, spiega come si è accorta di essere ingrassata, la colpa sarebbe di un farmaco che sta utilizzando per sconfiggere l’acne, ecco cosa è successo alla famosa influencer

Giulia De Lellis confessa ai followers di aver preso qualche chilo in più, l’influencer romana sorridendo rivela “i miei jeans non mi vanno quasi più” la colpa, secondo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarebbe dovuta a un farmaco che sta assumendo per curare l’acne, infatti da diverso tempo sta cercando di sconfiggere i brufoli prendendo una pillola anticoncezionale che risolverebbe problemi aggressivi alla pelle, infatti il contraccettivo ormonale sta portando moltissimi miglioramenti al viso dell’influencer ma questa medicina le ha dato qualche effetto collaterale, come i chili in più.

Giulia sembra non essere scoraggiata da questo effetto collaterale, inizialmente esordisce nelle sue storie dicendo “ero sul letto un po’ sconvolta perché i miei pantaloni, i miei jeans sto notando che non mi vanno quasi più.” e spiega in merito alla questione della sua pelle “il farmaco che sto prendendo per la pelle mi sta facendo mettere su qualche chilo, meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata, non solo per una questione estetica ma mi bruciava, ero infiammata e rossa, mi dava fastidio“. Giulia non sembra essere demoralizzata dall’effetto collaterale, anzi dice di essere contenta per i miglioramenti della sua pelle e preferisce qualche chilo in più, che non fa mai male, invece di sentire dolore sulla pelle per colpa dell’infiammazione dell’acne.

Secondo la web influencer non si tratta solo di una questione estetica ma proprio di sofferenza, perché l’acne oltre alla sofferenza emotiva che può provocare nel guardarsi allo specchio dà soprattutto dolore e bruciore, la mora 24enne in merito alla cura che sta facendo dice “Come sta la mia pelle? Bene ma non benissimo. Struccata ho ancora molti segni“.

la De Lellis chiude il suo messaggio regalando ai suoi seguaci un messaggio di incoraggiamento, per tutte quelle ragazze che soffrono di acne, dando un esempio di skin positivity “l’acne non è una vergogna, se volete uscire uscite, se volete coprirla copritela, io sono andata al festival di Venezia, l’acne non deve togliervi la voglia di fare le cose e di vivere” un messaggio d’esempio che dovrebbe arrivare a tutte le ragazze.