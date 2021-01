Treviso: 27enne si schianta con l’auto e muore sul colpo. Gravissima la ragazza che era con lui

Incidente a Silea, in provincia di Treviso. Deceduto il 27enne Salvatore Aprile, gravissima la ragazza che era con lui.

Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi. Il primo giorno del nuovo anno un’infermiera portoghese di 41 anni, Sonia Acevedo, è deceduta dopo 48 ore dalla somministrazione del vaccino anti Covid anche se, stando ai risultati preliminari dell’autopsia, non vi è alcuna connessione tra la morte della donna e l’iniezione del Pfizer. La mattina dell’Epifania una signora di 89 anni, ospite di una Rsa di Genova, è morta per emorragia cerebrale anch’ella in seguito alla vaccinazione. E anche gli incidenti sulle strade del Paese continuano a mietere vittime. Alle 4.39 di questa mattina a Silea – Treviso – ha perso la vita un giovane di appena 27 anni. Il ragazzo si è schiantato contro un muretto e un palo dell’alta tensione in via Belvedere, dopo essere finito fuori strada con l’auto, una Mini con targa svizzera su cui viaggiava insieme ad una ragazza.

La vittima si chiamava Salvatore Aprile, classe 1993, originario di Barletta ma residente a Roncade, dove viveva insieme ai genitori in via Longhin. Faceva il barista e aveva lavorato in alcuni locali, tra cui la “Capannina” a Jesolo, oltre che al bar del centro commerciale Arsenale a Roncade. Fino a sei mesi fa era impegnato a Parigi, in un locale, lo Chez Pierrot “Antonio e Antonio” dove ha lavorato come cameriere per circa un anno. Innamorato della sua terra, il Salento, sognava di potervi fare ritorno e viverci. Al momento dello schianto, insieme a lui vi era la 22enne M.M.V., residente in Svizzera. La ragazza è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

L’auto su cui i due viaggiavano, stava procedendo da Casale sul Sile in direzione di Roncade. In prossimità di una curva a sinistra, Salvatore è sbandato verso destra, schiantandosi violentemente prima contro il muretto di cinta di un’abitazione e poi contro un palo dell’Enel. Il veicolo, sbalzato verso la parte sinistra della carreggiata, si è poi capovolto. Medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto, non hanno potuto far molto per salvare la vita al giovane barista che è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Si ipotizza che a causare l’incidente sia stato un improvviso malore della vittima. Anche se non si esclude che possano aver determinato lo sbandamento dell’auto la nebbia e l’asfalto viscido. Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenute anche alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso e una pattuglia della polizia stradale che ha svolto sul posto i rilievi del caso e ora indaga sulla tragedia. Il funerale di Salvatore Aprile sarà fissato nei prossimi giorni, non appena il magistrato firmerà il nullaosta.