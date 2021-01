Tom Hanks senza capelli mostra il suo nuovo look: “Spavento i bambini”

Cambio di look inaspettato per Tom Hanks che in collegamento in trasmissione si toglie il cappellino e stupisce tutti: “Spavento i bambini, mi scuso”. Ecco come è diventato.

Siamo stati sempre abituati a vedere Tom Hanks come un capellone, ma adesso, a seguito del suo cambio repentino di look, sulla testa non gli rimane nemmeno un capello. Il suo nuovo taglio mostrato in diretta al Graham Norton Show in una puntata di fine dicembre ha lasciato tutti a bocca aperta, primo fra tutti il conduttore dell’omonimo programma Graham Norton che insieme all’attore ha scherzato sul suo aspetto.

“Spavento i bambini“, ha detto ridendo il divo di Hollywood. Ecco come è apparso nel noto programma trasmesso sulle reti inglesi della BBC.

Le riprese del film su Elvis Presley

L’attore 64enne non ha potuto essere ospite di persona al programma, collegandosi così con il conduttore tramite una chiamata video per l’intervista.

Attualmente Tom Hanks infatti si trova ben lontano dalla sede londinese dello studio del “The Graham Norton Show”: è in Australia, dove sta lavorando sul set del film biografico su Elvis Presley, diretto da Baz Luhrmann. L’attore interpreterà il manager del cantante, il protagonista della pellicola, invece, sarà interpretato da Austin Butler, con Olivia DeJonge nei panni della moglie Priscilla Presley.

Durante l’intervista, la star hollywoodiana è apparsa per quasi tutto il corso dell’intervista con indosso un cappellino con visiera, un look alquanto strano per i suoi standard.

Ma è solo ad un certo punto, proprio mentre con il conduttore stava parlando del film che attualmente sta girando, che Tom Hank si è levato il cappellino, non senza una certa buona dose di suspense, svelando che cosa in realtà stava nascondendo sotto.

La rivelazione… Sotto il cappellino

“Lascia che ti mostri l’orribile taglio di capelli che devo avere per esigenze di set“, ha detto al conduttore Graham Norton.

Il famoso attore, come ha spiegato, ha dovuto rasare i capelli a zero per poter interpretare al meglio nel film il colonnello Tom Parker, manager del cantante.

“Lo riesci a vedere questo orribile taglio di capelli? Guarda qui!“, ma la parte superiore del volto di Tom era restato fuori dall’inquadratura. Norton così lo ha invitato ad abbassarsi un po’ per poter mostrare meglio il nuovo look e… sorpresa! L’attore è apparso completamente calvo e la sua vista ha suscitato un grande “Ooooh” stupito da parte di tutto lo studio, al quale è seguito poi un ironico applauso divertito degli ospiti e del pubblico.

“Ho appena spaventato i bambini, voglio scusarmi“, ha scherzato Hank tra le risate.

Infine l’attore ha scherzato con il conduttore dello show: “Quello che volevo fare in realtà era tenere un ciuffo qui sopra (indica la zona sopra la fronte), in una sorta di cresta, e tenere una folta e lunga barba, così tutti avrebbero pensato che io fossi Graham Norton” “Puoi recitare il mio ruolo nel biopic“, ha risposto a sua volta ironico Graham.

Per sua fortuna, quindi, l’attore non soffre di calvizie, come comunque capita a tanti uomini superata una certa età. Dovrà rimanere calvo solo per il periodo delle riprese ed ha annunciato di non vedere l’ora di poter ritornare alla sua folta chioma.