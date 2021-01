“I parlamentari di Italia Viva sono dei transfughi”, dice Travaglio e la Boschi lo cita in giudizio

La capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, cita in giudizio il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio per aver appellato lei e i suoi colleghi di partito come “transfughi”.

E’ guerra aperta ormai tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi che sembra ormai sempre più vicino a fare cadere l’Esecutivo giallorosso. La caduta del Governo e nuove elezioni sarebbero un rischio grosso per Renzi che – comunque costretto a nuove alleanze – potrebbe passare da 48 a 5 seggi con notevoli perdite anche economiche per le casse del suo partito il quale ormai non può più contare sugli introiti derivanti dalla fondazione Open. Conte, dal canto suo, sembra disposto ad ogni alleanza in questo momento pur di tirare avanti. Ma Italia Viva tira avanti dritta e, proprio il primo giorno del 2021, la capogruppo alla Camera dei renziani, l’ex Ministro Maria Elena Boschi – in un’intervista alla Repubblica – ha inagurato l’anno dichiarando: “Il Premier sbaglia se spera di salvarsi con i tansfughi”.

Affermazione colta al balzo dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che a distanza di due giorni ha scritto un pezzo intitolato “I veri transfughi” dove ha attaccato senza pietà Boschi e i parlamentari di Italia Viva: “Il primo modo di dire del 2021 è “avere la faccia come la Boschi”. Sempreché la faccia ampiamente rielaborata che domina le 87 interviste rilasciate nell’ultimo mese appartenga davvero alla deputata renziana che nel 2016 annunciò solennemente il ritiro dalla politica in caso di sconfitta al referendum” – esordisce il giornalista che prosegue accusando i renziani di aver spinto i Cinque Stelle nelle braccia di Salvini con il loro rifiuto, nel 2018, della proposta dell’allora leader pentastellato Luigi Di Maio a governare insieme. Salvo poi, nell’estate del 2019, essere stati i primi a spingere per l’alleanza PD- M5S per il terrore di nuove elezioni. E – prosegue Travaglio – sempre i renziani, insieme a Lega e Forza Italia, sono i responsabili del Rosatellum, il sistema di impianto proporzionale che impone ai partiti di stringere alleanze non prima delle elezioni.

Travaglio: i renziani sono i veri transfughi

Travaglio attacca: “La Boschi e tutti gli altri 47 parlamentari di Iv cosa sono, se non transfughi? Sono stati eletti nel Pd dagli elettori che non erano riusciti a mettere in fuga in quattro anni di rottamazione scientifica del partito. Quando Zingaretti pose il veto su Conte Premier, dissero sì a Conte Premier. Poi, tre mesi dopo, se ne andarono in un nuovo partitucolo per “svuotare il Pd” a cui devono il seggio e per picconare il governo di cui fanno parte. E un anno fa, se non fosse arrivato il Covid, l’avrebbero rovesciato sulla riforma della prescrizione che avevano promesso essi stessi nel 2015″. E, per mettere fino in fondo in evidenza tutte le contraddizioni dei renziani, Travaglio non si risparmia e prosegue: “Ora, nel bel mezzo della terza ondata, gridano ai “transfughi” mentre vanno in processione a Rebibbia da Verdini, il noto “transfuga” forzista che con altri “transfughi” diAla&Ncd tenne in piedi per quattro anni il governo Renzi”.

Il direttore del Fatto ha concluso la sua invettiva contro Boschi e colleghi, rilanciando l’appello pubblicato su Twitter da Giovanni Valentini il quale ha invitato gli elettori del PD a scrivere ai parlamentari di Italia Viva cosa ne pensano di loro qualora votassero la sfiducia al Governo. Ma Travaglio fa di più e si spinge oltre dichiarandosi disponibile a pubblicare sul quotidiano che dirige le opinioni degli elettori: “Gli indirizzi email dei 48 eletti di Iv sono sui siti di Camera e Senato. Chi ha dato il voto al Pd e se lo vede scippare da questi transfughi scriva due paroline a loro e in copia anche a noi. Saremo lieti di pubblicarle sul Fatto”. Per tutta risposta, l’ufficio stampa di Italia Viva ha comunicato che Maria Elena Boschi ha già dato mandato ai propri legali di citare in giudizio il dottor Marco Travaglio in relazione a quanto scritto nell’editoriale.