Vediamo insieme tutte le voci che ci sono sul web, su l’abbandono di Uomini e Donne da parte della storica dama Gemma Galgani.

Lei è una delle dame storiche del programma, condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, e stiamo parlando di Gemma Galgani.

La dama torinese, è un punto fermo del programma, ma da qualche tempo stanno circolando particolari voci su di lei, vediamo cosa c’è di vero.

Uomini e Donne: Gemma Galgani abbandona il programma- tutte le indiscrezioni del web

Come sappiamo, il programma super amato e seguito, condotto da Maria De Filippi, doveva iniziare lunedì 11 gennaio, dopo la pausa per le vacanze natalizie, ma hanno deciso di anticipare, per la gioia dei suoi telespettatori.

LEGGI ANCHE —> GERRY SCOTTI, LA NOTIZIE CHE LO RENDE FELICE: IL CONDUTTORE è DIVENTATO NONNO

Quindi, la puntata di Uomini e Donne, andrà in onda, il 7 gennaio, e da quello che circola sul web, ci sono già delle indiscrezioni molto particolari.

Sembra, infatti che in quella puntata, la nota e super seguita dama torinese, Gemma Galgani, possa prendere in considerazione l’abbandono del programma.

Nelle ultime puntate, che sono andate in onda sul finire dello scorso anno, la bella dama si era concentrata sul cavaliere Maurizio, e tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, tanto che i due hanno avuto anche un loro momento intimo.

LEGGI ANCHE —-> UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: PUNTATA SPECIALE PER LA SCELTA IN STUDIO

Sembra davvero, che dopo il duro colpo, per la delusione con Giorgio Manetti, Gemma sia finalmente di nuovo innamorata.

Quindi, il programma al quale partecipa sembra aver funzionato, e per quanto riguarda Gemma, potrebbe prendere in considerazione l’abbandono del programma per vivere in tranquillità la sua relazione con Maurizio.

Ma non tutti sono d’accordo sulla loro relazione, secondo Tina Cipollari, il cavaliere, sta usando la notorietà di Gemma per farsi conoscere nel programma.

Al momento, le voci indicano, che Gemma ci stia pensando ad abbandonare il programma, ma potremmo scoprire la verità solamente nella puntata che andrà in onda, il 7 gennaio.

E voi cosa ne pensate della relazione che è nata tra Gemma Galgani e Maurizio? La bella dama di Torino lascerà il programma?