Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il bell’attore turco Can Yaman, sul suo profilo social di Instagram.

Il suo grandissimo successo di pubblico, è arrivato in Italia con la soap opera DayDremers, stiamo parlando ovviamente di Can Yaman.

Il bellissimo attore turco, però ha rilasciato in queste ultime ore una particolare dichiarazione.

Can Yaman su Instagram lo confessa: “……Mi manca”

La soap opera dove lui è il protagonista è iniziata ad andare in onda questa estate, e non tutti credevano che potesse riscuotere tutto questo successo.

Ma DayDremers, è proseguita ben oltre l’estate, ed il successo del bel Can Yaman è diventato man mano sempre più grande.

In Italia, quando è venuta a fare una bellissima intervista con Silvia Toffanin il suo albergo è stato letteralmente preso d’assalto dalle sue fan.

E abbiamo potuto scoprire che parla perfettamente italiano, per via della scuola che ha fatto in Turchia, dove si parlava la nostra lingua.

Ma torniamo alla fotografia e soprattutto alla confessione che Can ha fatto sul suo profilo social di Instagram.

Ha infatti dichiarato che gli manca moltissimo poter andare su un set, ma che a breve ci tornerà.

Nell’immagine che Can ha pubblicato su Instagram, si mostra senza la maglietta e con indossa una sorta di coperta che gli copre le spalle ma lascia scoperto il petto.

Ovviamente, nel giro di pochissimo tempo, ha ricevuto moltissimi segni d’apprezzamento sia per il suo ritorno sul set, che per la forma fisica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Interpreterà, infatti Sandokan in un film italiano con Luca Argentero, e le loro fan sono già tutte in trepida attesa.

E voi siete curiose di vedere questa bellissima coppia in televisione? Tra Luca Argentero e Can Yaman chi preferite?