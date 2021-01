Cristina D’Avena, gli auguri di buon 2021 scatenano le ironie del web: “Eterna Licia”

Cristina D’Avena ha pubblicato i suoi auguri di buon 2021 su Instagram, ma un particolare bollente ha scatenato le fantasie dei follower

La cantante è da tempo uno dei personaggi più cliccati del web. Soprattutto su Instagram sta ricevendo tantissime attestazioni di stima ed affetto, soprattutto per la sua bellezza e sensualità. A 56 anni l’artista bolognese sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, con il successo personale che rimane forte ed inaspettato. Infatti sia le nuove generazioni sembrano non resistere al fascino della cantante che nell’immaginario collettino rimane quella “Licia” che molti anni fa ha fatto innamorare tantissimi giovani. Adesso appare come un sex symbol di due generazioni, con la sua iscrizione su Instagram che ha rappresentato la certificazione della sua popolarità ritrovata dopo qualche anno di uscita dai radar pubblici. Una conferma di tutto l’amore dei follower nei suoi confronti è arrivata con l’ultimo post che ha pubblicato e che non ha lasciato dubbi su quanto sia apprezzata sui social.

Cristina D’Avena ha pubblicato i suoi personali auguri su Instagram, scatenando la passione dei follower che hanno apprezzato le sue qualità fisiche ed un dettaglio bollente che non è passato inosservato. In questi giorni la cantante bolognese è stata protagonista con un appuntamento musicale su RTL 102.5 regalando alcuni suoi successi al pubblico in un periodo particolare che tutto il paese sta vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus. “Sono emozionata come al mio primo concerto” ha dichiarato l’artista che ha voluto esprimere tutta la sua felicità per l’opportunità che le è stata data. Con il post di auguri di buon 2020 ha scatenato le fantasie dei fan: “Buon anno” ha scritto. Ma a non passare inosservata è stata la scollatura che i follower hanno notato. “Kiss milf Licia” ha scritto qualche follower in modo ironico. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi. Cosa ne pensate della cantante bolognese?