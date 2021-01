Elena Morali e Luigi Favoloso, lo scatto bollente scatena il web: “Che volgarità”

Elena Morali e Luigi Favoloso hanno mostrato tutta la loro passione in occasione dell’arrivo del nuovo anno, scatenando forti polemiche

La showgirl ed il compagno ancora una volta al centro dell’attenzione con una foto che ha mostrato la loro forte passione, e pubblicata in occasione dei festeggiamenti di Capodanno su Instagram. Ma ci sono state anche delle forti critiche per la coppia, per via di un atteggiamento troppo spinto e volgare. Non è la prima volta che i due riescono ad attirare l’attenzione per via di atteggiamenti coloriti che non passano inosservati. Il mondo del gossip si è chiesto spesso se il loro amore fosse autentico o se si trattava solo di una trovata pubblicitaria dei due per attirare l’attenzione di di loro. In effetti i diretti interessati ci hanno messo davvero poco a smentire queste voci, e lo hanno fatto con azioni concrete he hanno tolto ogni dubbio relativo sull’autenticità della loro passione. L’ex di Nina Moric e la showgirl sembrano davvero accesi da un amore forte, a volte forse esagerando nelle manifestazioni che ostentano in pubblico. Su Instagram spesso postato foto che testimoniano la loro intesa, cosa che hanno fatto anche con lo scatto di fine anno. Un lungo post dell’ex di Scintilla ha descritto la passione che la sta travolgendo, spiegando l’autenticità della loro passione. I follower hanno apprezzato molto le sue parole, ma a qualcuno lo scatto che ha mostrato è andato troppo oltre.

Elena Morali e Luigi Favoloso stanno vivendo una grande storia d’amore, che a suon di fatti concreti ha smontato tutte le congetture che il gossip aveva montato su di loro. Il lungo post della showgirl è stato molto apprezzato dalla gran parte dei suoi follower. Ma qualcuno non ha invece gradito la foto, con il bacio che mostra le lingue dei due che è stata definita volgare. Una parte del lungo post della showgirl: “Io di tutta questa Merda di 2020 posso solo dirvi e augurarvi di trovare l’anima gemella. Quando ti auguri di guarire interiormente e conosci qualcuno, ti arrivano le farfalle nello stomaco, ecco! Tac! Bisogna conoscersi, rinunciare, incrociarsi, e capire cosa ogni persona voglia dalla propria vita. Questo periodo con lui non è stato così semplice e liscio, anzi. Ma alla fine sai cosa vince???? Vince L’amore!!!Quello vero, puro. Grazie a luigi ho scoperto che si può e si DEVE amare una sola persona. Quindi amore mio io ti auguro un NUOVO ANNO stupendo, il migliore che tu possa passare, ti auguro che il nostro amore possa portare ad una nuova vita”. Parole che confermano l’amore della showgirl che appare davvero molto presa in questa storia con Favoloso. Voi cosa ne pensate? Come vedete i due insieme? E’ una delle coppie che vi piace?