Gf Vip: Dayane decisa ad abbandonare la casa, fa le valigie “basta vado via”

Dayane Mello decisa a lasciare il reality, la modella brasiliana ha preparato la valigia e si è detta pronta ad abbandonare la casa del Gf Vip, il motivo? si è sentita isolata dal gruppo per alcune clip mostrate durante la puntata in prima serata, vediamo cosa è successo

Dayane Mello è decisa ad abbandonare la casa del Gf Vip, la modella brasiliana dopo l’ultima puntata in prima serata ha fatto le valigie e si è detta pronta a tornare dai suoi affetti, il motivo? si è sentita ancora una volta esclusa dai suoi compagni di gioco dopo che Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip in cui la Mello ha fatto pesanti insinuazioni sulla fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, il gruppo è convinto che Dayane abbia esagerato rivelando il tradimento della Paragoni, senza averne la certezza assoluta ma solo per sentito dire.

Dayane Mello vuole abbandonare il Gf Vip

Stefania: “c’è dayane che sta facendo la valigia che vuole andare via” Croccantino: “Mh” NON GLIENE FREGA NIENTE AHAHAH #gfvip pic.twitter.com/nA6RZOgqv5 — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 29, 2020

Dayane subito dopo la puntata del Gf Vip ha iniziato a fare la valigia e si è detta pronta a tornare a casa non reggendo più la situazione, la modella brasiliana si è sentita attaccata da tutti i concorrenti che le hanno fatto capire di aver sbagliato per aver fatto uscire alcuni scoop non confermati, cioè il fatto che Natalia durante una vacanza con gli amici a Capri abbia tradito il suo fidanzato Andrea, infatti Zelletta subito dopo il confronto con la fidanzata ha avuto una crisi di pianto rivelando di non essere sicuro che questo tradimento non ci sia stato.

Gli inquilini della casa vedendo l’ex tronista soffrire, hanno subito attaccato la Mello dicendo che è lei la responsabile dello stato d’animo di Zelletta, sostenendo che avrebbe potuto risparmiarsi la clamorosa bomba detta in prima serata, anche perché lo scoop in questione non è mai stato confermato ma sono solo voci di corridoio, per questo motivo la modella brasiliana dopo essere stata per tutto il giorno al centro della polemica ed esclusa dal gruppo ha detto “vado via da quella porta, me ne vado” e ha fatto le valigie.

I compagni, come si vede dal video, non sono sembrati preoccupati della sua scelta, probabilmente perché sanno che la Mello non lascerebbe mai la casa di sua spontanea volontà, soprattutto vedendo come cambia idea ogni 10 minuti, Stefania Orlando è corsa ad avvisare gli altri inquilini dicendo “c’è Dayane che sta facendo la valigia vuole andare via” Zelletta sentendo questo parole, sicuramente ancora deluso dal comportamento della modella ha solo detto “mmmh” continuando a parlare del sui stato d’animo con Giulia Salemi, anche lei in conflitto con Dayane dopo aver visto alcune clip in cui la Mello parlava male di lei dopo che le aveva promesso amicizia eterna.

*Dayane dà ulteriore sfogo al suo vittimismo facendo la valigia* Tommaso: “Amore, questa mossa che sta facendo porta il mio nome”

👁🙊👁#GFVIP pic.twitter.com/NV80oJkVEx — Federica (@fedescz) December 29, 2020

Gli altri ragazzi osservando Dayane mentre fa la valigia hanno iniziato a commentare la scena dicendo “ma figurati non se ne va” e altri “ma tanto in confessionale la bloccano” insomma i ragazzi non credono che la modella possa realmente abbandonare la casa.

Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e se Dayane è realmente convinta di abbandonare la casa del Gf Vip.