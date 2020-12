Stash dei The Kolors è un papà giocherellone: in un video pubblicato su Instagram mostra la sorpresa che ha pensato per la figlia Grace e la compagna Giulia Belmonte. Ecco che cosa ha organizzato.

Il 2020 ha portato un Natale diverso per tutti: tante famiglie infatti si sono trovate costrette a passare le festività lontane dai propri cari per poter rispettare le norme anti contagio da Coronavirus previste nell’ultimo dpcm.

Anche Stash dei The Kolors si è adeguato restando a casa con la compagna Giulia Belmonte, con una grossa novità però: ad allargare la famiglia quest’anno c’è anche la loro neonata figlia Grace, alla quale il cantante ha voluto fare una sorpresa natalizia opportunamente registrata in un video poi condiviso sui social.

Il primo natale con Grace

È il primo Natale da papà per il front man dei The Kolors. Grace, la figlia avuta da Giulia, infatti è nata solo lo scorso 3 dicembre ma già ha riempito di infinita gioia le vite dei suoi neo genitori.

32 anni lui e 25 lei, Stash e Giulia Belmonte stanno insieme ufficialmente da un anno e mezzo, dando vita ad una relazione molto forte che li vede innamoratissimi più che mai anche se ancora non ci sarebbe nessun matrimonio in vista.

Sarebbe più una questione di ideali che altro a far sì che i due, almeno per ora, non si sposino: “Non mi piace l’idea di contrattualizzare un matrimonio“, aveva infatti spiegato Stash durante una sua intervista a Verissimo. Il cantante aveva raccontato che è stata la nascita di Grace a suggellare il loro rapporto, piuttosto che qualsiasi “contratto”: “La natura ci ha fatto questo regalo e ci dice in un certo senso che siamo fatti l’uno per l’altro, è quello il modo con cui voglio vivere il mio amore con Giulia. Magari tra dieci anni dico di sì“.

Stash e il video natalizio della sorpresa alla figlia

Il Natale difficile di quest’anno non ha tolto la voglia di scherzare all’ex concorrente di “Amici”. Stash ha così imbracciato la sua chitarra e, con tanto di fiocco e cappello natalizio, ha iniziato il video sorpresa per la figlia Grace.

Nel breve filmato il cantante dei The Kolors appare così mentre dedica una serenata natalizia alle donne della sua vita, deliziate dalle dolci note della chitarra che suona “Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!” di Frank Sinatra, canzone che è diventata uno dei grandi classici di Natale. Alle sue spalle la casa addobbata a festa, con tanto di albero e lucine oro. Anche Grace è vestita di rosso e il suo completino natalizio si abbina al divertente cappello di Babbo Natale indossato da mamma Giulia.

“Buon Natale dai noi tre“, scrive semplicemente Stash in didascalia. Tantissimi i commenti dei followers innamorati della bella e giovane famiglia, tra cui spunta anche qualche commento da parte di personaggi famosi. Uno tra tutti, quello della famosa collega cantante Giusy Ferreri, che risponde all’augurio ed augura un Buon Natale a tutti.