Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore riuniti per le feste: la coppia nei giorni di Natale ha postato una foto sui social per far sapere ai fan che avrebbero trascorso le festività insieme come una famiglia per amore di Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme: la coppia infatti si è riunita per passare le feste insieme soprattutto nel giorno di Natale. Entrambi infatti hanno postato una foto sui social per far sapere ai fan che stavano brindando e scartando regali insieme come una famiglia per amore di Nathan Falco. Questo gesto e questi scatti sembrerebbero dimostrare che tra i due sia tornato di nuovo il sereno dopo le diverse incomprensioni, i litigi e i rumors degli ultimi giorni.

E così Elisabetta dopo aver scelto di abbandonare la casa del Grande Fratello, ha mostrato a tutti come ha passato il giorno di Natale insieme alla sua famiglia riunita: con Nathan, Briatore e la sorella, hanno ripreso nelle storie Instagram la gioia di stare insieme e di godersi le feste in famiglia nella casa di Montecarlo. A tenere compagnia a Flavio, Eli e Nathan c’era anche Marzia Gregoraci con i due figli Gabriel e Ginevra. La sorella più piccola di due anni è sempre stata molto legata a Elisabetta, condividendo gioie e dolori.

Dopo aver postato le foto sui social, tutti i fa della coppia hanno commentato augurando un sereno natale alla famiglia Briatore e in molti sperando anche in un eventuale riavvicinamento emotivo e sentimentale tra i due. Perché, anche se Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono più una coppia, non hanno comunque mai smesso di essere una famiglia come hanno detto proprio i diretti interessati più volte: “Noi ci siamo lasciati da tre anni, è stato come ai vecchi tempi. Passando del tempo insieme un giorno mi ha detto: “Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia. Ti amo ancora, dovremmo risposarci“. È andata così, è stata una cosa bellissima. Il fatto è che non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Ho paura di far peggio“. Queste le dichiarazioni fatte dalla Gregoraci quando era nella casa e raccontava di aver passato il lockdown primaverile con Flavio.

Le parole di Flavio Briatore

Dopo numerosi rumors, Briatore ha deciso di parlare e di dire la sua riguardo tutta la situazione. L’imprenditore ha infatti dichiarato in una intervista di essersi sentito protagonista lui stesso del reality, e che è stato lui ad essere al centro dell’attenzione: “Sembrava che anche io fossi un concorrente della casa del Grande Fratello. Si è parlato di me anche a sproposito, ma loro guadagnano col programma ed io no”.

Flavio Briatore ha anche fatto chiarezza sulla situazione con la Gregoraci, confermando che dalla sua uscita dalla casa si sono rivisti, e che tra di loro vanno d’accordo. Ma ha anche ribadito che il loro rapporto rimane lo stesso e che non c’è stato nessun riavvicinamento, a differenza di quanto detto e scritto in questi giorni. Nell’intervista a Libero l’ex compagno della showgirl di Soverato ha ammesso che tra lui ed Elisabetta c’è stato amore per 13 anni ed adesso il loro rapporto è di affetto e stima reciproca. Ma ora entrambi devono dedicarsi a Nathan.