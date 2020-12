È morto Pietro Perego, il papà di Paola Perego: aveva contratto il Covid. A darne notizia su Twitter è stata l’Arcobaleno Tre, agenzia per artisti diretta dal marito della conduttrice tv.

È morto Pietro Perego, papà di Paola Perego. A darne la notizia su Twitter è stata l’Arcobaleno Tre, agenzia per artisti diretta dal marito della conduttrice tv. Il padre della Perego era risultato positivo al Covid-19, infatti poco tempo fa, la conduttrice aveva informato i suoi fan di essere molto preoccupata perchè entrambi i genitori avevano contratto il virus e lei non poteva stargli accanto, visto che loro vivono a Milano. Paola aveva scritto: “Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere“.

Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. 🙏 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020

Paola Perego positiva al covid

Negli ultimi giorni stanno aumentando i numeri dei personaggi famosi positivi al Covid19. Tra tutti, c’è anche Paola Perego, che è risultata positiva al coronavirus e ha informato i fan delle sue condizioni di salute. La famosa conduttrice ha comunicato su Instagram di stare bene, anche se in alcuni giorni sono apparsi dei sintomi che l’hanno spaventata. In un post ha scritto: “Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico“. Ferma in isolamento domiciliare, Paola Perego ha aggiornato i suoi follower su Instagram, facendo sapere che, dopo qualche giorno dall’esito del tampone positivo, sono subentrati i primi effetti del Covid-19. Stanchezza, nausea e dolori muscolari fortissimi e astenia hanno colpito la Perego, che a causa del virus è stata costretta a ritardare il suo ritorno in televisione previsto per il 7 novembre, nel programma “Il Filo Rosso” previsto per il primo pomeriggio di ogni sabato.

La conduttrice ha poi continuato scrivendo: “Nessuno di noi è invincibile davanti a questo virus. Grazie a Dio non sono stata colpita brutalmente dal COVID e posso restare nella mia casa ma nulla deve farci abbassare la guardia, perché mentre io vi sto scrivendo dalla mia camera da letto, ci sono tante, troppe persone chiuse in terapia intensiva“.