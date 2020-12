Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la super amata Loredana Berté per quanto riguarda il Festival di Sanremo, che dovremmo vedere a breve.

Lei è una cantante, ma anche una donna molto amata ed apprezzata del mondo della musica, stiamo parlando della grandissima Loredana Berté.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato sul Festival di Sanremo.

Loredana Berté sul Festival di Sanremo stupisce: “Se mi invitassero potrei farlo”

Il Festival di Sanremo dovrebbe iniziare tra non molto tempo, e come sempre accade c’è una grandissima curiosità, su tutto, dagli ospiti ai big che partecipano.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP, PAMELA PRATI QUERELA CECILIA CAPRIOTTI. ECCO COSA HA DETTO-VIDEO

E quest’anno poi, dovrebbe essere davvero particolare, perché siamo sempre il lotto per evitare ulteriori contagi causa Coronavirus.

Ma a stupire tutti è stata una recentissima intervista che ha rilasciato Loredana Berté alle pagine del giornale La Repubblica.

Ha infatti dichiarato, che se qualcuno la invitasse, lei andrebbe volentieri come super ospite, e non come concorrente.

LEGGI ANCHE —-> DILETTA LEOTTA INSIEME A RUDY ZERBY: “SI è VERO, LO ABBIAMO FATTO. MA DISTANZIATI.”

Magari la sua richiesta, o comunque dichiarazione verrà presa in considerazione da Amadues, ma torniamo a cosa ha confessato sul Festival:

“Con l’ultimo che ho fatto nel 2019 credo di aver dato tutta me stessa. Il pubblico mi ha ripagata davvero. Le standing ovation dell’Ariston e i cori da stadio li porterò per sempre nel mio cuore”

Un’emozione che sicuramente è difficile da dimenticare, e che ricorderà per sempre, ma Loredana ha anche parlato della sua partecipazione, come giudice, al programma The Voice.

Ha dichiarato, che tutto era iniziato come una scommessa, e come tale, fa molto piacere vincerla, perché Erminio Sinni era nella sua squadra.

Loredana ha poi dichiarato che The Voice non è un talent dove si vuole iniziare una carriera musicale, come Amici, dove aveva già partecipato sempre in veste di giudice.

E voi cosa ne pensate se Amadeus accoglie la proposta di Loredana Bertè ed invitarla come super ospite?