Diletta Leotta insieme a Rudy Zerbi: “Si è vero, lo abbiamo fatto. Ma distanziati”

Diletta Leotta e Rudy Zerbi hanno pubblicato una foto che ha suscitato l’interesse dei follower di entrambi. Scopriamo per quale motivo

Simpatico siparietto tra la conduttrice famosa e Rudy Zerbi. I due cosa ci fanno insieme. Entrambi hanno postato delle storie che hanno mostrato il loro ruolo di giudici in un programma di talenti, con delle novità per i telespettatori in arrivo. Come sempre la popolarità e la bellezza della giornalista catanese è stata virale sul web, con le storie che ha condiviso, insieme a quelle di Zerbi, che hanno fatto il giro delle bacheche. Insomma, uno spettacolo nello spettacolo che riesce sempre a mettere in piedi la bella Diletta che si diverte in ogni occasione anche se non sta attraversando un periodo felicissimo nella sua vita sentimentale. La rottura con Daniele Scardina ed il suo essere single non le hanno però fatto perdere il sorriso, con i follower che apprezzano sempre il suo modo di porsi con simpatia al pubblico.

Diletta Leotta e Rudy Zerbi hanno postato vari siparietti che hanno fatto sorridere il pubblico del web. Che ovviamente non è rimasto indifferente davanti alle curve bollenti della bellezza catanese che non passa mai inosservata. Grande complicità con il famoso critico musicale e produttore discografico, con i follower che si sono divertiti con i loro video sul web. All’ Ifis’s got talent hanno dato prova della loro simpatia ai fan, che hanno risposto ad un post che Zerbi ha voluto condividere sulla sua bacheca: “I selfie distanziati di Diletta contro i miei … vota il tuo preferito 😂😂😂”. Ovviamente il pubblico, folgorato dalla scollatura della Leotta, ha votato senza pensarci su due volte per lei, con la sconfitta scontata che Zerby ha accettato ironicamente. Post che abbiamo pubblicato sotto per rendervi partecipi dell’entusiasmo che ha scatenato in pochi minuti dalla pubblicazione.