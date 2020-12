Gf Vip: Zorzi incontro emozionante con Gaia, sui social scoppia l’indignazione

Nell’ultima puntata del Gf Vip, Tommaso Zorzi e sua sorella Gaia hanno fatto emozionare i telespettatori, grazie al loro incontro inaspettato, ma sul web è scoppiata una polemica, il motivo? uno spoiler che ha fatto infuriare il pubblico, ecco cosa è successo

Tommaso Zorzi negli ultimi giorni ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, tanto che aveva fatto le valigie ed era pronto ad abbandonare la casa, a turbarlo erano stati i sensi di colpa per la nomination alla migliore amica, Stefania, ma anche le parole della sorella Gaia sui social, che Alfonso gli aveva fatto vedere.

Ma nell’ultima puntata del Gf Vip Tommaso si è ripreso incontrando finalmente sua sorella, la quale gli ha spiegato che quelle frecciatine avevano uno scopo puramente ironico e ha voluto portargli un messaggio di incoraggiamento dicendogli che fuori dalla casa è amatissimo da tutti i suoi fan, ma mentre Gaia diceva delle bellissime parole al fratello, sui social è scoppiata una polemica, il motivo? la sorella di Zorzi, probabilmente senza farlo apposta ha fatto uno spoiler che ha fatto infuriare gli utenti sul web, scopriamo di cosa si tratta.

Tommaso Zorzi l’incontro con la sorella Gaia fa infuriare il web

Tommy, hai tirato fuori da quei tweet di tutto e di più… e tua sorella Gaia è qui per spiegarti che sei fortissimo, che la tua famiglia ti ama e che sei pazzesco! ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Jww4dC3Znb — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 21, 2020

L’incontro tra i due fratelli ha inizialmente fatto emozionare tutti i telespettatori, ma a un certo punto sul web è nata una polemica per alcuni frasi di troppo dette da Gaia, tra le prole d’affetto tra i due e le dichiarazioni d’amore, probabilmente per sbaglio, è scappato uno spoiler che ha fatto infuriare il web, infatti Gaia prima di salutare Tommy si è lasciata trasportare dalle emozioni dimenticandosi di mantenere alcuni segreti e gli ha detto “amo leggi la mia let…. ah no” , la bella ragazza ha fatto capire di aver scritto una lettera al fratello, probabilmente si tratta di un regalo di natale che Tommaso riceverà durante le feste.

Per il momento non si capisce se Tommaso abbia capito le parole della sorella, ma sui social è nata una polemica per questo motivo, per il pubblico è stato ingiusto che Tommaso abbia ricevuto delle notizie dall’esterno, infatti oltre al fatto della lettera, Gaia gli ha detto che lui è il preferito del pubblico, dandogli così un vantaggio rispetto agli altri concorrenti “Gli ha detto notizie dall’esterno e cosa dicono i social di lui. Tutto molto scorretto!” questo è uno dei commenti velenosi che ha fatto il giro del web.

Non abbiamo la certezza che Tommaso abbia capito i messaggi che la sorella voleva fargli arrivare, vedremo se nelle prossime ora Zorzi comunicherà ai compagni il suo regalo di Natale.