Elisabetta Gregoraci, l’ex fidanzato contro Briatore: “Non è una donna libera”

Elisabetta Gregoraci ancora senza pace: arrivano anche le dichiarazione dell’ex pilota che non ha avuto parole tenere per Flavio Briatore

La showgirl appare davvero senza pace anche dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Non solo le polemiche per come si è comportata nella casa ed il presunto flirt mai del tutto sbocciato con Pierpaolo Pretelli. A parlare adesso ci sono anche gli ex fidanzati che hanno scatenato polemiche, anche molto forti, nei suoi confronti. Adesso è stata la volta di Francesco Bettuzzi, che ha raccontato la sua storia con la showgirl che fa riferimento al periodo 2017-2019. L’ex pilota ha rilasciato una intervista al settimanale Di Più, raccontando di aver conosciuto la bellezza di Soverato nel 2014 a Montecarlo. Prima una bella amicizia e poi la relazione. Che ha avuto una perentesi importante a Napoli, quando la showgirl era impegnata a Made in Sud. Un periodo che l’ex pilota ricorda con malinconia, perché afferma che i due erano amati tanto di progettare convivenza e vita insieme ed anche di figli.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, una storia che non ha avuto un seguito. Per l’ex pilota c’è sempre stato qualcosa che non andava nella compagna. Qualcosa che la frenava. L’aveva presentata anche alla sua famiglia perché credeva che lei potesse davvero essere la donna della sua vita. Ma non è andata così, perché la loro relazione si è interrotta nel 2019. “Anche al Grande Fratello si è frenata. Ma se si è frenata con me che c’era amore allora vuol dire che c’è qualcosa in lei che non le permette di andare avanti”. Il riferimento di Bettuzzi è chiaro e preciso verso Flavio Briatore. L’imprenditore piemontese in una recente intervista ha chiarito che tra lui e la Gregoraci non esiste alcun contratto di tre anni dopo la separazione. E che tra loro adesso c’è tanto affetto solo ed esclusivamente per il bene del figlio Nathan Falco. Voi cosa ne pensate di questa situazione personale della showgirl?