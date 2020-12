GF Vip, la puntata di Venerdì 25 Dicembre ci sarà? Arriva il colpo di scena

GF Vip andrà in onda nella serata di oggi 25 dicembre? Scopriamo cosa ha deciso la redazione di uno dei programmi tra i più seguiti

Tante le novità ed i colpi di scena nella casa del Grande Fratello, soprattutto in questa edizione prolungata che vedrà i concorrenti impegnati fino a febbraio per arrivare ad una vittoria. Anche se si parla di un ulteriore prolungamento fino a marzo. In attesa di decisioni definitive sulla durata del programma che rimane davvero lunga, scopriamo cosa ha deciso la redazione del reality in merito alla puntata del giorno di Natale. Infatti non ci sarebbe nulla di strano e non andrebbe in scena nessuna novità nella giornata di oggi in quanto il venerdì è prevista la seconda diretta della settimana dopo quella del lunedì. Con il doppio appuntamento settimanale che rimane una delle novità assolute di questa edizione che come gli altri programmi resta segnata dall’emergenza Coronavirus che ha colpito da mesi anche il nostro paese.

GF Vip che nelle ultime ore ha regalato anche altre emozioni relative alla formazione di una possibile coppia tra i concorrenti. Parliamo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che sembra davvero si siano avvicinati abbastanza. Tanto da far parlare di un Natale bollente tra i due che continuano ad avere un rapporto speciale. L’ex velino di Striscia la notizia ha rassicurato la web influencer su Elisabetta Gregoraci, parlando solo di una forte amicizia tra i due. Insomma, la coppia formata con la voglia di entrambi di viere al meglio questa nuova avventura senza troppi calcoli da fare. Intanto la loro storia non è ben vista da qualche altro concorrente, come per esempio Dayane Mello che accusa i due di volersi mettere solo in mostra: “L’amore è un altra cosa” ha dichiarato la modella brasiliana. Intanto è arrivata la decisione della produzione e di Alfonso Signorini: questa sera la puntata del programma non andrà in onda, lasciando spazio ai ragazzi nella casa di vivere in tranquillità questo giorno di festa anomalo per loro.