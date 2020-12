GF Vip, formata la prima coppia? Sembra proprio di si, in quanto due concorrenti hanno trascorso un Natale tra abbracci e baci bollenti

Nella casa più spiata d’Italia è andata in scena un Natale bollente tra due concorrenti. Che sembrano proprio aver composto la prima coppia quasi ufficiale. Anche se per il momento si trattengono ancora e non si lasciano andare come probabilmente vorrebbero a causa di varie situazioni, pare proprio che tra i due sia scoccata la famosa scintilla. Parliamo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Non c’è più Elisabetta Gregoraci nei pensieri dell’ex valletto di Striscia la Notizia? Pare proprio di no, in quanto tra lui e la Salemi c’è stata una notte definita bollente. Insomma, dopo settimane di avvicinamenti ed avvicinamenti, i due hanno trovato il modo per esprimere i loro sentimenti. Anche se qualcuno all’interno della casa non ha preso bene questa situazione. Scopriamo tutti i dettagli.

GF Vip che ieri è andato avanti nella lunga giornata di vigilia di Natale, con i concorrenti che hanno atteso la mezzanotte per il brindisi di rito ed i festeggiamenti nella casa. Ma Pierpaolo e Giulia hanno trascorso tante ore insieme, prima in stanza mentre la web influencer si preparava per la serata, poi dopo in giardino sotto le coperte. Ed è li che sono scattati abbracci e baci passionali e bollenti, davanti al resto della casa con qualche personaggio che non ha approvato questa situazione. La Salemi ha ancora delle perplessità nel lanciarsi completamente in questa storia, nonostante Pierpaolo le abbia dato tutte le rassicurazioni che tra lui ed Elisabetta Gregoraci c’è solo una forte amicizia e nulla in più. I due hanno deciso di viversi la loro storia senza pensare al altro. Intanto Dayane Mello non crede all’amore dei due, pensando che si tratti solo di un modo per mettersi in mostra. Voi cosa ne pensate di questa coppia nuova all’interno della casa?