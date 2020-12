GF Vip, Sonia Lorenzini furiosa contro Adua: “Ti spezzo le gambine”

Sonia Lorenzini è di nuovo al centro di un litigio nella Casa del Grande Fratello Vip 5: questa volta se la prende con Rosalinda Cannavò. Ecco cosa è successo tra le due.

Nella Casa del Grande Fratello Vip le litigate sono all’ordine del giorno. Anche Sonia Lorenzini, recentemente arrivata nella Casa, non è certo di meno: dopo essersela presa con Tommaso Zorzi, adesso è il turno di Rosalinda Cannavò. Le parole che la Lorenzini ha diretto all’attrice 28enne hanno fatto infuriare i fan, che adesso vogliono la sua espulsione dal reality.

Sonia Lorenzini è da poco entrata nella Casa del Grande Fratello ma ha già fatto parlare molto di sé, addirittura ancora prima di varcare ufficialmente le soglie della porta della Casa del reality, quando già accusava un ignaro Tommaso Zorzi. Dopo il suo ingresso con il botto, i due inquilini avevano trascorso i primi giorni cercando a tutti i costi di evitarsi. Le cose tra loro si erano poi sistemate (anche se non del tutto) quando Tommaso, che si era dimostrato ancora una volta il più empatico tra i due, si era scusato con lei nel corso di una puntata in diretta, facendo un passo verso Sonia nel cercare di recuperare con lei un rapporto che fosse almeno civile.

L’avvicinamento a Dayane Mello

Questa volta l’ex tronista di Uomini e Donne è ancora al centro dell’attenzione a causa di un’accesa discussione che ha avuto con la gieffina Rosalinda Cannavò. Tutto ha avuto inizio con una nomination della Cannavò, che ha votato proprio Sonia.

Sembra che la sua nomination sia stata provocata dall’avvicinamento negli ultimi tempi della Lorenzini a Dayane Mello, coinquilina nella casa del GF Vip 5 con la quale Rosalinda Cannavò ha un rapporto particolare. Le due infatti sono più che amiche (tra loro è scappato anche un bacio) ed il loro legame è stato definito da Dayane con queste parole: “Due donne possono volersi bene: forse perché mi manca tanto mia figlia, o è una questione di proteggere, non lo so, ma ho bisogno di contatto fisico“.

Un equilibrio che, con l’entrata di Sonia Lorenzini, a Rosalinda è sembrato a rischio e ha iniziato a farla ingelosire.

Il passato con Mario Ermito e gli insulti di Sonia

Ma non è finita qui, di motivi per litigare Sonia e Rosalinda ne hanno avuti anche altri. Sembra infatti che in passato entrambe abbiano avuto un flirt con il neo gieffino Mario Ermito, e per giunta contemporaneamente! L’attore 29enne è entrato solo pochi giorni fa nella Casa del GF Vip ma si è subito trovato così scagliato all’interno delle dinamiche del reality con le accuse di aver sentito in contemporanea sia Sonia che Rosalinda.

È stato a fine della puntata che la Lorenzini ha dato in escandescenze contro la Cannavò, facendo scoppiare un litigio carico di insulti. “Tu sei una gran furba“, le ha detto, “Hai fatto la finta tonta, mi hai messo la pulce nell’orecchio e poi me l’hai messo in quel posto!“, ha spiegato riferendosi alla nomination.

“Guarda te ‘sta str**za, che ancora la aiuto a ‘sbloccarsi’. Falsa! Vipera! Vaf*****lo, gliele faccio cadere tutte quelle maschere. Le renderò la vita un inferno qua dentro“, si è lamentata Sonia, aggiungendo poi: “Le persone che fanno i giochetti così subdoli no… Ti rimetti un attimino al tuo posto o ti spezzo le gambine“.

Osservazioni che non sono scappate alle sostenitrici della Cannavò che dicono di aver sentito la Lorenzini chiamarla addirittura con l’appellativo “ca**a” ed ora invocano a gran voce la sua espulsione dal reality.