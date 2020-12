GF Vip, salta il messaggio di Natalia Paragoni per Zelletta, “Non ho parole”

Natalia Paragoni commenta sul suo profilo Instagram il comportamento della produzione GF Vip. L’influecer parrebbe non aver per niente gradito il favoritismo per alcuni concorrenti e secondo il web sarebbe furiosa con il GF Vip. Ecco cosa ha scatenato l’ira della fidanzata di Andrea Zelletta.

Dalle anticipazioni della 28esima puntata del Gf Vip, svelate da Alfonso Signorini avrebbero dovuto andare in onda i videomessaggi registrati dai familiari e dai fidanzati dei Vipponi che quest’anno passeranno il Natale all’interno della casa del GF Vip. Alcuni fortunati concorrenti hanno potuto vedere i loro cari e soprattutto ascoltare le parole di sostegno e incoraggiamento. Non tutti però, forse per mancanza di tempo o per scelta della produzione molti non hanno avuto questo regalo, tra questi anche l’ex tronista Andrea Zelletta. La cosa, secondo il web, non sarebbe per niente piaciuta alla fidanzata dell’ex tronista, Natalia Paragoni. La bella influencer sperava si poter portare il proprio supporto al compagno che in queste settimane le ha dimostrato di esserle molto vicino dedicandogli dolci parole, screandole un regalo di Natale fatto a mano e soprattutto confidando che vorrebbe che diventasse presto la madre dei suoi figli. Insomma gesti importanti ai quali Natalia avrebbe voluto rispondere con un videomessaggio ma pare che gli autori del GF Vip non le abbiano dato la possibilità.

La cosa che non sarebbe per niente piaciuta alla beauty influencer sarebbe che molti altri cari dei Vipponi invece, a differenza sua, hanno potuto portare il supporto. Durante la messa in onda della diretta del GF Vip, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto dire la sua commentato l’accaduto con una Instagram Stories dove compariva la scritta “Non ho parole” In tantissimi hanno interpretato lo sfogo della Paragoni come una critica alla produzione per la delusione per non aver potuto fare gli auguri al suo Andrea.

LEGGI ANCHE > FRANCESCO MONTE: PRONTO A ENTRARE NEL GF VIP, LA REAZIONE DI GIULIA SALEMI

Non è la prima volta che gli autori del reality decidono di dare più spazio ad alcuni concorrenti piuttosto che ad altri, come ad esempio Tommaso Zorzi, uno dei favoriti da Alfonso Signorini o Pierpaolo Petrelli, quest’ultimo ancora al centro della puntata per le sue vicende sentimentali. Non ci resta che attendere e scoprire se Natalia potrà mettersi in contatto con il suo fidanzato almeno durante la prossima puntata.