Vediamo insieme la fotografia che ha bloccato il web della bellissima Diletta Leotta, pubblicata pochissime ore fa.

La bellissima Diletta Leotta in questo ultimo giorno, prima di Natale, ha pubblicato una fotografia dallo stadio, sul suo profilo social di Instagram.

Vediamo insieme i commenti che ha ricevuto.

Diletta Leotta stupisce allo stadio: i follower “Impugnatura perfetta!”

Lei è bellissima e sempre molto simpatica, oltre ad essere preparatissima per quanto riguarda il mondo dello sport, stiamo parlando di Diletta Leotta.

Come sappiamo, in questi giorni di feste che ci aspettano, tutte le manifestazioni sportive si fermeranno, per tornare con l prossimo anno.

Quindi anche i vari presentatori, potranno godersi qualche giorno di vacanza, anche se in un clima decisamente diverso dal solito.

La bellissima e sempre molto sensuale Diletta Leotta ha deciso di salutare il suo pubblico che la segue sempre con tanto affetto su Instagram, con una fotografia dal suo luogo preferito, ovvero lo stadio.

Possiamo vedere la bella Diletta, seduta sugli spalti dello stadio, che indossa una maglietta rossa, molto natalizia, che mette in evidenza il suo bello e florido décolleté.

Ha un paio di jeans ed una bellissima pelliccia dello stesso colore, un modo per esaltare queste festività .

La fotografia nel giro di pochissimo tempo ha ricevuto molti commenti con vari segni s’apprezzamento ma uno spiccava sugli altri.

Le parole utilizzate da questo follower sono state le seguenti:

“Impugnatura perfetta”

Perchè nella fotografia, ovviamente Diletta ha un microfono per i suoi commenti e per le interviste.

E voi cosa ne pensate di quanto scritto dall’ammiratore? Vi sembra eccessivo oppure, essendo una battuta poteva andare bene?