Sonia Lorenzini festeggia in lacrime l’aereo ricevuto, ma non è per lei – VIDEO

Sonia Lorenzini si emoziona per l’arrivo del suo primo aereo “SO vali più di ciò che pensi” poi scopre che in realtà non era per lei, ma per Stefania Orlando ecco come ha reagito

Gaffe per Sonia Lorenzini, la nuova arrivata pensava di aver ricevuto un aereo tutto per lei, per questo motivo ha iniziato a commuoversi e a ringraziare i fan, ma dopo qualche ora ha scoperto che quell’aereo a cui si era tanto affezionata non era per lei, ma per la sua rivale, Stefania Orlando, vediamo cosa è successo.

Ogni giorno i vipponi ricevono un sacco di sorpresa dai loro fan sfegatati, chi manda aerei e chi si piazza fuori dalla casa con il megafono a tifare per i loro beniamini, ma oggi è accaduto l’impensabile, Sonia Lorenzini ha pensato che un aereo rivolto a Stefania Orlando per il suo compleanno, fosse per lei, il messaggio che portava, in effetti era fraintendibile perché c’era scritto “SO vali più di ciò che pensi- viperelle” i ragazzi in giardino vedendo SO hanno subito pensato che fosse per Sonia e non per Stefania Orlando, per questo hanno subito avvisato la Lorenzini, che è corsa immediata in giardino e ha iniziato a esultare e a piangere per l’emozione.

L’ex tronista non si aspettava, dopo pochi giorni, un messaggio dai suoi fan, infatti non ha capito chi fossero le viperelle, ma è rimasta sorpresa di avere un fanclub sin da subito tanto da scoppiare a piangere ringraziando tutti, entusiasmo che è durato pochi minuti, perchè l’aereo era per Stefania Orlando e le viperelle sono le sue fan sfegatate, subito su twitter i fan della Orlando si sono allarmati e hanno chiesto al Gf Vip di avvertire Stefania che l’aereo era per lei e non per Sonia, ecco alcuni twit:

Non Sonia che pensa l’aereo sia per lei 💀💀💀 #gfvip (un po’ mi spiace) pic.twitter.com/rJg99Xbxmj — marghe | TZ | SO | FO🐍 (@Mrgtpwk) December 23, 2020

#GFVIP Sonia è convinta che l’aereo per Stefania sia suo e che “viperelle” sia il suo fandom #GFVIP pic.twitter.com/1ZX0XIMOKF — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 23, 2020

Sonia Lorenzini scopre che l’aereo non era per lei, la reazione della vippona

Dopo qualche ora, i fan della Orlando hanno bombardato twitter chiedendo agli autori di avvertire Stefania che quell’aereo era per lei e non per Sonia, ma in attesa di questo, una fan accanita si è appostata fuori dalla casa del Gf Vip con un megafono e ha iniziato a urlare “Stefy l’aereo viperelle era per te“, Stefania mentre era in giardino ha recepito il messaggio e l’ha riportato a Sonia dicendole “Ti devo dare una brutta notizia viperelle non era tuo, ma era per me”.

Sonia nel frattempo ha ricevuto un altro aereo e quindi ha risposto a Stefania un po delusa “Non ci credo…Ah! Quindi ne ho ricevuto solo uno, ma no…che sfig***. Non era per me il primo aereo“.

Stefania nonostante le varie discussioni con Sonia ha voluto fare un segno di pace, condividendo con lei l’aereo vedendola rattristata per l’accaduto, vedremo se le due ragazze, dopo questo episodio, andranno finalmente d’accordo.