Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Massimo Cannoletta nell’ultima puntata del’Eredità e per quale motivo Insinna si è commosso.

Il programma, pre serale della Rai è veramente molto seguito, e lui è stato uno dei maggiori campioni in carica.

Stiamo parlando di Massimo Cannoletta a L’eredità, ma nella puntata di ieri sera è successo qualcosa di davvero particolare.

L’eredità: Massimo Cannolletta lascia il programma ed Insinna scoppia in lacrime

Tutto è successo nella puntata che è andata in onda ieri sera, del programma l’Eredità, stiamo parlando dell’abbandono da parte di Massimo Cannoletta al gioco l’Eredità.

Ma vediamo insieme di capire come mai e cosa è successo, e soprattutto cosa è accaduto anche a Flavio Insinna, il presentatore della trasmissione.

Nella puntata ieri sera, Massimo ha avuto a che fare con vari avversati, ma come di consueto non ha mai riscontrato particolari difficoltà, data la sua enorme bravura e cultura.

Una volta arrivati al Triello, Cannoletta ha sempre, o quasi indovinato le risposte, ma ad un certo punto ha deciso di fare una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole, compreso Insinna, dopo aver sbagliato una risposta davvero molto semplice sulla Grecia antica.

Massimo, infatti, chiede di poter parlare al conduttore, e le sue parole sono state le seguenti:

“Flavio…..io devo andare a fare il presepe!”

Ovviamente, il presentatore ha risposto chiedendo se era un modo per andare via, e con la voce tremante Massimo ha ringraziato tutti, e detto che avrebbe voluto stringere la mano a Flavio, ed in futuro lo farà ha poi dedicato la sua partecipazione a chi è in lotto contro il Covid.

Flavio Insinna, a sentire queste parole si è emozionato tantissimo, ed ha risposto nel seguente modo :

“Non è mai un addio. Hai ragione: finirà tutto. Ora vai, che sennò si complica tutto”

Una puntata, quindi, quella di ieri sera molto emozionate, per il super campione nato a Lecce che ha messo via un montepremi di oltre 280.000 euro in gettoni d’oro.

E voi, come il bravissimo Flavio Insinna vi siete commossi per l’addio al programma del super campione Massimo?