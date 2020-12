Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il bravissimo presentatore televisivo, Carlo Conti, dichiarando che sta ancora male, e perchè.

Lui è un bravissimo e super seguito presentatore televisivo, che come sappiamo ha contratto il Covid-19.

Ma nelle ultime ore, dopo che è guarito ed è tornato in televisione, ha rilasciato una dichiarazione che ha stupito tutti, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Carlo Conti si confessa e stupisce tutti: “Sto ancora male…”

A brevissimo dovrebbe iniziare il nuovo programma che lo vede al timone, e stiamo parlando di Affari tuoi, e lui è Carlo Conti.

Il programma, avrà la sua prima puntata il 26 dicembre ma in un a veste diversa perché sarà in prima serata.

Ma l’amato Carlo Conti ha rilasciato, in questi ultimi giorni una intervista alla pagine di Dipiù tv dove ha dichiarato le seguenti parole, spiazzando tutti:

“Ho ancora un po’ di dolori e di stanchezza. Non mi sento ancora al 100% della forma.”

Carlo, ovviamente speriamo che si riprenderà presto, perché vuole essere un conduttore in piena forma per le coppie di fidanzati che parteciperanno al gioco per potersi sposare, nonostante il periodo e la convivenza con il Covid.19

Il bravissimo conduttore ha sconfitto il coronaviurus, ma a quando sembra, il percorso è un po’ più difficile per poter tornare alla normalità.

Ma torniamo al programma, che si dovrebbe sviluppare con altri due conduttori che aiuteranno nell’apertura dei pacchi, e poi ci dovrebbero essere canzoni e quant’altro per rendere movimentata, e divertente la serata.

E voi cosa ne pensate di queste voci che stanno circolando su come dovrebbe essere questa nuova edizioni di Affari Tuoi? Anche voi come Carlo Conti, se avete contratto il Covid, e sconfitto avete avuto dolori per vario tempo?