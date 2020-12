Meteo domani mercoledì 23 dicembre: soleggiate sparse, ma restano tante insidie

Meteo domani mercoledì 23 dicembre: restano soleggiate sparse sull’Italia, ma anche tante altre criticità sia al Nord che al Centro Sud

Il bollettino meteo per la giornata di domani si presenterà ancora all’insegna dell’instabilità, con peggioramenti in arrivo anche in vista delle festività natalizie. Cieli coperti in varie regioni, soprattutto al Nord, con possibili piogge che renderanno le giornate variabili. Liguria ancora bagnata, ma anche Toscana e Lazio non saranno da meno in quella che è la giornata dell’antivigilia di Natale che aprirà le porte al grande freddo dei giorni successivi. Nebbie in pianura e cielo coperto in Campania e Calabria, soleggiate sparse sulle altre regioni. Il dettaglio del meteo della giornata di domani con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord giornata poco soleggiata su molte regioni e bollettino meteo che rispecchierà quello dei giorni precedenti. Cieli coperti e grigi, ma anche nebbie mattutine in pianura e nelle valli. La regione più colpita dall’incertezza, con rovesci anche a carattere temporaleschi maggiormente sulle coste, resta la Liguria. Sui rilievi alpini soleggiate ma anche clima rigido che preannuncia l’arrivo di neve nei prossimi giorni, con scenari bianchi per le feste di Natale. Venti deboli e mari poco mossi a completare lo scenario. Temperature come detto in diminuzione, e nei valori massimi comprese tra i 5° di Bolzano ed i 13° di Genova.

Al Centro e sulla Sardegna bollettino meteo che rimarrà in linea con quello dei giorni precedenti. Con soleggiate sparse ma anche cieli coperti su Toscana e Lazio. Soprattutto nelle valli toscane piogge che si andranno avanti fino a sera, con banchi di nebbia nelle ore mattutine ancora presenti a causa del contrasto continuo tra aria calda e fredda. Sul resto delle regioni possibili addensamenti ma di poco conto, con il sole che resterà protagonista della giornata in attesa di notizie poco rassicuranti per le festività natalizie. Temperature stabili e comprese nei valori massimi dai 10° di L’Aquila ed i 16° di Cagliari. Mari poco mossi e venti deboli su tutte le regioni.

Al Sud cielo maggiormente coperto sulla Campania, resto delle regioni che godranno di ampie soleggiate anche se le temperature soprattutto nelle ore serali resteranno in calo. Nei valori massimi il termometro varierà dai 10° di Potenza ed i 17° di Palermo.