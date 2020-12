Miriam Leone e Stefano Accorsi di nuovo sul set insieme: lei è irriconoscibile

Miriam Leone e Stefano Accorsi sul set insieme: i due famosi attori di nuovo fianco a fianco dopo i successi della serie di Sky 1994

I due attori sono amici anche fuori dai set cinematografici, anche se da tempo si incrociano nei vari film che sono chiamati ad interpretare. Entrambi simboli del cinema italiano, hanno da tempo conquistato i fan per la loro bravura. Per l’attrice c’è anche la sua bellezza e sensualità che gioca in suo favore, anche se si potrebbe dire lo stesso dell’attore bolognese che ha tantissime fan che lo apprezzano. Tutti e due hanno postato delle foto sui loro profili Instagram per presentare il loro ultimo film insieme. Molto sintetico Accorsi, è andata invece nei dettagli l’attrice siciliana che sulla sua pagina Instagram ha scritto un lungo post che ha mostrato anche un look che ha lasciato a bocca aperta tutti i follower. Ma andiamo a scoprire i dettagli del film e le novità dell’attrice.

Miriam Leone e Stefano Accorsi hanno avuto un grandissimo successo nella serie 1994 e precedenti andata in onda sui canali Sky nel corso degli anni. Una serie che ha raccontato la situazione politica italiana con tante storie. I due attori sono stati tra i protagonisti principali della storia. Nell’ultimo film, “Marilyn ha gli occhi neri”, i due sono i protagonisti assoluti. Nel presentare il film l’attrice siciliana ha scritto un lungo post: “ANNUNCIAZIONE🌟Signore e signori vi presentiamo “Marilyn ha gli occhi neri”, il nuovo film di @simonegodano … per questo personaggio, Clara, che mi ha fatto impazzire ed emozionare negli ultimi tre mesi di vita in questo nuovo mondo che stiamo attraversando, mi vedrete completamente trasformata … Grazie per avermi fatto volare così, è stato il modo migliore per restare coi piedi per terra”. Ma i follower sono rimasti a bocca aperta per il look che ha trasformato letteralmente l’attrice con i capelli cortissimi. Cosa ne pensate?