Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato Jasmine Carrisi, lasciando tutti senza parole, anche per la didascalia.

Lei è la bellissima e bravissima figlia di Al Bano Carrisi, che ha dopo ha intrapreso la carriera musicale, stiamo parlando ovviamente di Jasmine.

In queste ultime ore ha pubblicato, però una particolare fotografia che ha lasciato i suoi ammiratori interdetti, specialmente per la didascalia che ha inserito.

Jasmine Carrisi : la didascalia della foto lascia tutti i follower stupiti

Una dei figli del noto cantante, Al Bano è Jasmine Carrisi, che nelle ultime settimane si è fatta vedere vicino al padre, come giudice del programma The Voice Senior, e soprattutto si è fatta conoscere meglio.

La bella Jasmine, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica, come in noto papà, questa estate, con il suo singolo d’esordio Ego.

In questi ultimi giorni, poi come abbiamo accennato si è fatta valere accanto al padre, come giudice del noto talent, ma in questa veste nuova, ovvero riservata alle persone che non sono più giovanissime.

Il programma ha riscosso davvero un grandissimo consenso da parte del pubblico, anche per la particolare affinità tra i giudici, anche se nelle settimane precedenti si era vociferato che Jasmine avesse partecipato solamente perché il papà è Al Bano.

Ma con il suo modo di fare, sempre gentile e cortese, e soprattutto essendo preparata in campo musicale, ha fatto ricredete tutti quelli che l’avevano criticata.

Torniamo, però alla fotografia che ha pubblicato, Jasmine, nelle ultime ore, sul suo profilo social di Instagram, che ha lasciato tutti senza parole.

Possiamo infatti ammirare, Jasmine, che è accovacciata a terra, ed indossa un pantalone grigio scuro, ed un maglioncino sempre grigio, ma questa volta più chiaro, ed è ad occhi chiusi intenta ad inviare un bacio.

Ma a colpire è la didascalia della foto, perché non tutti hanno capito cosa significasse al primo colpo, le parole usate sono:

“idk”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Che voglio dire “I Don’t Know” ovvero “non lo so”, lasciando aperta qualsiasi interpretazione possibile alla fotografia, ma quasi tutti i commenti si soffermano sulla bellezza e la spontaneità di Jasmine.

E voi cosa ne pensate della foto e della didascalia? Sapevate il significato di quella abbreviazione? E per voi cosa significa accanto alla fotografia?