Meteo delle feste: burrasca tra Natale e Santo Stefano con pioggia freddo e neve

Meteo delle feste: in arrivo una forte perturbazione artica sul paese che porterà non solo pioggia ma anche freddo e neve anche a bassa quota

Festività natalizie che non porteranno buone notizie meteo a partire già dalle prossime ore. Non durerà infatti la tregua in atto, con criticità che tra Natale e Santo Stefano si abbatteranno sul nostro paese anche con una certa irruenza. Un vortice di aria artica marittima invaderà le regioni a cominciare dal Nord, con interessamenti anche al Centro ed al Sud. Nevicate gelo e freddo, oltre alla pioggia, anche a bassa quota. Tra il 25 ed il 26 dicembre le temperature crolleranno in gran parte del paese, con temporali neve e pericolo ghiaccio che porteranno delle novità inattese anche a bassa quota. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione delle feste.

Meteo delle feste: Natale con neve e freddo gelido, burrasca a partire dalle regioni del Nord

Il bollettino meteo delle feste porterà sul paese un vortice di bassa pressione che si abbatterà sul paese a cominciare dalle regioni del Nord. Soprattutto la giornata del 25 non sarà particolarmente esaltante in parecchie aree. Neve anche a bassa quota insieme a gelo e piogge lo scenario atteso per il primo giorno di festa, già condizionato dall’emergenza Coronavirus. Le punte bianche saranno attese non solo sui rilievi alpini ma anche a bassa quota, con nevicate forti dai 900 metri in su, ma imbiancate possibili anche in pianura. Lombardia Piemonte Emilia Romagna Veneto Friuli Valle d’Aosta e Trentino con spruzzate di neve sin dalle ore del mattino. Maltempo e freddo che rapidamente nel corso della giornata si trasferirà al Centro e sulla Sardegna.

Santo Stefano con freddo e maltempo che si sposta al Centro ed al Sud

La giornata di Santo Stefano vedrà un peggioramento della situazione che porterà aria gelida già nella notte al Centro e dalla mattina del 26 anche al Sud. Cielo grigio e temperature gelide su gran parte del territorio, in particolar modo sull’area del basso Tirreno con possibili nevicate e ghiacciate anche a bassa quota. Neve anche sulla dorsale appenninica con relativo crollo delle temperature anche al meridione molto vicine allo zero.