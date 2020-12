Melissa Satta dall’avvocato, divorzio in vista con Kevin Boateng? (FOTO)

Non si placano i rumors sulla presunta rottura tra Melissa Satta e il marito Kevin Prince Boateng. La coppia sarebbe in crisi dalla scorsa estate e le fotografie di Melissa scattate davanti ad un noto studio legale milanese potrebbero esserne la conferma. Il condizionale è d’obbligo ma gli indizi sono tantissimi. I due interessati non hanno mai voluto confermare la notizia della separazione ma dopo diversi mesi non è arrivata neanche una smentita. Inoltre sul profilo Instagram di Melissa, l’ultima foto pubblicata insieme al marito risale 19 agosto scorso, durante le vacanze della coppia in Sardegna. In questi quattro mesi Melissa ha condiviso con i followers tantissimi moneti della sua vita, compresa la notizia della suo contagio da Covid 19, ma in nessuna occasione il marito le era accanto. Questa se confermata potrebbe essere la seconda separazione tra Melissa e Kevin. La prima rottura era avvenuta un anno fa, ma dopo qualche mese di lontananza, erano riusciti a risolvere i problemi e tornare insieme.

In un’intervista rilasciata a Verissimo, la modella aveva raccontato che dare un’altra occasione al suo matrimonio era la cosa giusta da fare soprattutto per il bene del figlio di sei anni Maddox. Il matrimonio è un compromesso e bisogna fare tutti i sacrifici possibili per tenere unita la famiglia. La prima riconciliazione con il marito, come racconta Melissa, era necessaria per non avere nessun rimpianto. Questa volta però sembra che Melissa non stia rimpiangendo la sua relazione e sia pronta per la separazione definitiva. Le immagini pubblicate dal settimanale oggi potrebbero esserne la prova.

Secondo indiscrezioni la Satta avrebbe passato diverse ore con l’avvocato e l’argomento trattato sarebbe proprio il divorzio. Non sappiamo se la coppia andrà avanti con le pratiche legali o deciderà di darsi un’altra possibilità: quello che è certo è che non c’è due senza tre.