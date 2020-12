Gf Vip: scandalo nella casa, trovato un farmaco sospetto “Vipponi scioccati”

Gf Vip, nella casa è stato trovato un farmaco sospetto da alcuni concorrenti, i ragazzi sono rimasti scioccati scoprendo di cosa si tratta, ecco cosa hanno trovato

Scandalo nella casa del Gf Vip, alcuni concorrenti hanno trovato dei farmaci sospetti nella lista della spessa, al centro della polemica, ci sarebbe Giulia Salemi, secondo le ultime indiscrezioni avrebbe chiesto alla produzione dei farmaci anoressizzanti, ecco cosa hanno scoperto gli inquilini della casa.

Come ogni settimana i concorrenti fanno la lista della spesa e una volta finita controllano che ci sia tutto, oggi mentre Rosalinda e Dayani leggevano a voce alta la lista della spesa, è stato notato dai telespettatori qualcosa di strano, facendo riferimento a un farmaco in questione, che sarebbe un anoressizzante, confermato anche dalla stessa Rosalinda confessando di averlo preso in più occasioni e sarebbe stato proprio quel farmaco a portarla all’anoressia.

Le due ragazze si confrontano sulla questione per capire come affrontare l’argomento, la stessa Dayane chiede a Rosalinda cosa fosse successo una volta dopo preso il farmaco e il silenzio della giovane attrice lascia poco all’immaginazione “si è visto cosa è accaduto con me, per arrivare a dove sono arrivata io, di dimagrire“.

Giulia Salemi richiede un farmaco anoressizzante, Rosalinda preoccupata per lei

Le ragazze scoprano che il farmaco è stato richiesto da Giulia Salemi, le due rimangono scioccate dopo aver appreso questa notizia e decidono di parlare con lei per evitare che possa cadere nello stesso errore in cui è caduta Rosalinda, qua sotto il video in cui Dayane e la sua grande amica si confrontano sul da farsi.

Adua e Dayane parlano di un farmaco anoressizzante presente nella casa del #GFVIP. pic.twitter.com/9mNAiWThhh — VeryInutilPeople.it (@veryinutil) December 17, 2020

Se il farmaco servisse davvero per dimagrire, sarebbe un scandalo per il reality, vedremo se le due ragazze avranno il coraggio di affrontare con Giulia la situazione e scopriremo se si è trattato di un fraintendimento oppure se l’intuizione di Rosalinda sia giusta, in quel caso vedremo quale reazione avrà la modella italo-persiana, non sarà un argomento facile da affrontare ma scopriremo, nel caso fosse vero, se Alfonso Signorini e la produzione del Gf Vip, decideranno di intervenire sulla questione.