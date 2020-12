Vediamo meglio insieme che cosa ha confessato Alessandra Mussolini, e soprattutto a chi si riferiva con questa dichiarazione.

Grazie al programma Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini si è fatta conoscere al grande pubblico, e molte persone hanno cambiato opinione su di lei.

Vediamo, però che cosa ha dichiarato nelle ultime ore, e soprattutto a cosa si riferiva.

Alessandra Mussolini confessa: “Abbiamo trovato un modo per stare insieme”

Il programma dove ha partecipato Alessandra Mussolini, ovvero Ballando con le stelle è terminato da un po’, ma ha permesso al grande pubblico di conoscere in modo diverso Alessandra Mussolini.

Come tutti noi, anche lei in queste festività natalizie che si stanno avvicinando, dovrà sottostare a molte regole.

Non sarà, infatti, possibile fare la cena di Natale, o il pranzo con molti componenti della propria famiglia, ma solamente con un ristretto numero di persone, nel suo caso, il marito ed i 3 figli.

Alessandra Mussolini, però ha confessato alle pagine del giornale DiPiù che ha trovato un modo per poter trascorrere qualche ora tutti insieme.

Hanno infatti pensato, alla videotombola a distanza, dopo la cena del 24 si collegheranno e giocheranno tutti insieme, tutti dalla propria abitazione.

Ovviamente, non è la stessa cosa se si gioca tutti insieme e nella stessa casa, ma almeno potranno passare qualche ora in allegria.

Insomma un modo carino e simpatico per cercare di stare tutti vicini anche nei giorni di festa, in questo anno che sta passando, davvero difficile per tutti, con la speranza che il prossimo sia migliore.

E voi cosa ne pensate di questa idea, simpatica e particolare che ha trovato Alessandra Mussolini per trascorrere qualche ora con tutta la famiglia?