Francesco Facchinetti, foto con la figlia Mia: “Assomiglia a mamma o papà?”

Francesco Facchinetti ha postato una foto insieme alla figlia Mia, avuta dalla relazione con Alessia Marcuzzi. A chi dei genitori assomiglia di più?

Il cantante e conduttore ha postato una foto insieme alla figlia Mia, avuta dalla relazione con Alessia Marcuzzi. Un rapporto speciale con i figli, anche se avuti con compagne diverse in quella che è la sua famiglia allargata. Particolare è quello che ha con Mia, di nove anni e che vive prevalentemente con la mamma. Ma il papà quando può trascorre del tempo con tutti i figli (Charlotte Liv e Leone gli altri tre). Molto attivo sui social, il figlio del celebre esponente dei Pooh Roby, riesce spesso a catturare l’attenzione con dei post che non passano inosservati. La sua popolarità negli anni è aumentata grazie alla partecipazione in tanti programmi televisivi, tanto che oggi è un personaggio pubblico anche su Instagram. Un milione di follower a certificare la sua forte popolarità, con i follower che spesso commentano i suoi post che scatenano reazioni disparate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

Francesco Facchinetti ha avuto una storia con Alessia Marcuzzi, relazione che ha portato nel 2011 alla nascita della piccola Mia, che cresce per la gioia di mamma e papà. E che comincia a prendere dei lineamenti ben precisi ed una somiglianza con uno dei due genitori che è impressionante. La relazione tra i genitori di Mia purtroppo si è interrotta, con le loro strade che si sono divise tanto che entrambi adesso hanno nuovi partner.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

La Marcuzzi è sposata dal 2014 con Paolo Calabresi Marconi, mentre il figlio di Roby nello stesso anno ha sposato Wilma Helena Faissol. Ma i due sono rimasti in buoni rapporti proprio per il bene della piccola. Che come detto trascorre del tempo anche con il padre. Da una foto pubblicata su Instagram si nota, come hanno scritto anche i follower, la grande somiglianza tra i due. Foto che abbiamo pubblicato sotto per lasciare a voi i commenti. A chi assomiglia secondo voi Mia? A mamma Alessia oppure a suo padre? Foto pubblicata sotto.