Elena Morali, l’intimo bianco è da impazzire. I follower su IG: “Si vede tutto”

Elena Morali protagonista assoluta su Instagram: lo scatto in intimo ha messo in evidenza le sue curve che hanno fatto il giro del web

Ancora una foto bollente della showgirl su Instagram ha fatto impazzire i follower. Non è la prima volta che accade che la compagna di Luigi Favoloso riesce a catturare l’attenzione generale sui social, con migliaia di suoi fan che si dicono pazzi di lei ad ogni scatto proposto. Bellezza ed estrema sensualità le armi che utilizza per far perdere la testa ai suoi ammiratori, che soprattutto sul web sono in crescita costante. L’ex del comico Scintilla non ha vissuto nei mesi scorsi una felice situazione personale, ma da quando fa coppia fissa con Favoloso la sua vita sembra essere cambiata, con il sorriso e la solarità che sono tornate a colorare le sue giornate. Adesso la showgirl appare in piena forma, con un fisico perfetto e delle curve che fanno di volta in volta impazzire il pubblico del web. Cosa che è accaduta anche per l’ultima foto che ha fatto il classico giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali protagonista assoluta sul web. Su Instagram in particolare nelle ultime settimane è stata capace di catalizzare l’attenzione dei follower su di sé, e sulle sue curve bollenti che hanno fatto perdere la testa. Nell’ultimo post che ha pubblicato è stata definita una “bellezza illegale” ed irresistibile dai suoi ammiratori. Tutto merito della relazione con Favoloso? Può essere. Sta di fatto che l’ultimo scatto che ha pubblicato ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. In intimo bianco è apparsa in tutta la sua bellezza, ma anche in quella sensualità che fa perdere la testa ai fan che crescono sempre di più. Scatto che non ha lasciato spazio all’immaginazione e che ha ricevuto tantissimi commenti entusiasti da parte dei follower, ma anche una pioggia di like che ha certificato la popolarità raggiunta dalla showgirl. Post che abbiamo pubblicato sotto, lasciando come sempre a voi i commenti.