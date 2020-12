Tommaso Zorzi nella notte ha avuto una crisi che lo ha portato a considerare l’opzione di lasciare la Casa del GF Vip. A consolarlo ci pensano i coinquilini Giacomo Urtis, Stefania Orlando e Giulia Salemi. Che cosa è successo?

Tommaso Zorzi è stanco, al punto che potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5. Una rivelazione bomba, dato che il concorrente è uno tra i più amati e seguiti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Per lui dopo la puntata del 18 dicembre è arrivata una nomination, di nuovo, che lo ha fatto finire nell’elenco dei gieffini che rischierebbero di abbandonare il reality show. Insieme a lui, nella lista nera ci sono attualmente Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Dayane Mello, Andrea Zelletta, e Giulia Salemi.

Non è la prima volta che Zorzi rischia di uscire dalla casa: il concorrente infatti era in nomination già dalla puntata scorsa. L’eliminazione scampata da Zorzi ha avuto come vittima invece Cristiano Malgioglio, che nella puntata di venerdì 18 ha dovuto così varcare le soglie della porta rossa.

Insomma una vera e propria altalena di emozioni per l’influencer, che dopo la puntata serale si è lasciato ad alcune confessioni che hanno preoccupato i fan.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

La sua lunga permanenza all’interno della Casa (è nella casa da ben 3 mesi!), la sua nuova nomination e ciò che è successo recentemente con la sorella Gaia hanno fatto capitolare Tommaso Zorzi, che nella notte ha avuto una crisi e si è sfogato con i tre coinquilini Giulia Salemi, Stefania Orlando e Giacomo Urtis.

Secondo l’influencer infatti i tweet della sorella e i consigli del suo manager sarebbero stati un segnale inequivocabile dall’esterno: “Questa cosa mi ha asciugato, mi ha proprio svuotato, mi sento sottostimolato“, ha infatti ammesso il giovane influencer, spiegando di come tutta questa faccenda lo faccia sentire esausto.

Gli incoraggiamenti dei coinquilini

Subito le reazioni a sostegno di Zorzi sono arrivate da parte dell’amica Stefania Orlando, che senza mezzi termini gli ha detto: “Questo è il tuo Grande Fratello. Tommy è un personaggio vincente“.

Parole alle quali si è voluta unire anche Giulia Salemi, partecipando al discorso per cercare di tirar su di morale all’influecer. Le frasi che Giulia ha pronunciato a Tommaso sono state di sincera stima. “Aspetta di vedere come va, sono entrate quatto nuove persone. Due sono dei pezzi da Novanta“, ha esordito con il suo discorso, “magari ti danno una botta di vita“.

Giulia ha poi elogiato Tommaso per come si è mostrato davanti alle telecamere del GF Vip 5: “Fidati che hai fatto la differenza, hai svoltato. Se Tommy non ci fosse stato non sarebbe stato lo stesso“, ha affermato.

La 27enne ha poi anche sottolineato come di Tommaso si sia vista la sua persona a 360 gradi e come l’influencer sia riuscito a mostrarsi in tutte le sue complessità e sfumature, facendosi amare dal pubblico per quello che è. “Hai fatto vedere tutto quello che a volte tu vuoi mascherare e sta uscendo tutto. Sei bello, sei geniale e ti sai reinventare ogni giorno. Con te non ci si annoia mai”, ha concluso. E poi, per sdrammatizzare: “Prenditi queste cose che ti dico e fanne tesoro perché non te le ripeterò più“.