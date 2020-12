Vediamo insieme che cosa è successo durante la diretta di venerdì del Grande Fratello Vip, e quale gaffe ha commesso Alfonso su Elisabetta.

Il programma, o meglio i due appuntamenti settimanali del Grande Fratello Vip, condotti da Alfonso Signorini, sono sempre molto amati ed attesi.

Ma nella puntata di venerdì non tutti si sono accorti di una gaffe fatta in diretta, dal padrone di casa, che non si era accorto di avere il microfono aperto.

Alfonso Signorini il microfono resta aperto in diretta: arriva la gaffe su Elisabetta!

La puntata che è andata in onda venerdì, come quasi sempre accade, è molto ricca di avvenimenti.

Come prima cosa, è stato squalificato dal gioco Filippo Nardi per dei commenti molto forti, su Maria Teresa Ruta, e ha dovuto abbandonare la casa.

Poi successivamente si è parlato della particolare amicizia che lega Dajane e Rosalinda, un legame davvero forte e particolare.

Ma non sono mancanti momenti molto divertenti, come è giusto che sia, perché Alfonso Signorini ha deciso di far esibire le donne che erano in studio sulle note di una famosissima canzone natalizia.

La canzone era, per la precisione “All i Want for Christimas in You” di Mariah Carey, mentre le concorrenti che sono nella casa su un’altra canzone, ovvero “Jingle Bell Rock”.

Il balletto che hanno fatto le donne, sia in studio che nella casa del Gf era lo stesso, ma proprio durante l’esibizione, Alfonso si lascia sfuggire un commento su Elisabetta Gregoraci, probabilmente credendo che il suo microfono fosse spento.

Alfonso Signorini ha infatti dichiarato le seguenti parole:

“Le tet*e della Gregoraci le vedo in serio pericolo“

Il video, dove si sente questo audio, ovviamente stà facendo il giro del web, e voi cosa ne pensate di questo simpatico errore? E’ stato fatto volutamente oppure no?