Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Gigi D’Alessio in merito ad un evento che lo fa soffrire, e per quale motivo.

Lui è uno dei cantanti napoletani maggiormente conosciuti nel nostro paese e non solamente, stiamo parlando di Gigi D’Alessio.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato su un evento in particolare.

Gigi D’Alessio confessa: “Soffro tantissimo per quello che devo fare”

Come sappiamo questa sera andrà in onda la puntata semifinale del programma che vede come giudici Gigi D’Alessio, insieme ad altri grandissimi nomi della musica, ovvero The Voice Senior.

Il programma è condotto da Antonella Clerici, e vede sfidarsi a suon di canzoni e musica, concorrenti che hanno oltre 60 anni.

Domenica, dopo la puntata di questa sera, si terrà la finale che decreterà il vincitore del programma, nella sua prima edizione.

Come sappiamo, a fare da giudici, oltre a Gigi D’Alessio, troviamo Clementino, Loredana Bertè e la coppia Al Bano insieme a Jasmine Carrisi, la figlia.

Ma Gigi ha confessato un particolare a Radiocorrieretv, che ha lasciato tutti un po’ stupiti, le parole sono state le seguenti:

“Sento forte la responsabilità dei miei no. Dire no a qualcuno mi fa soffrire. Oggi dico di no a qualcuno che magari ha avuto altri no”

Ha continuato poi dichiarando, che il rapporto che ha con gli altri giudici, e colleghi è davvero splendido.

Tra di loro giocano e si punzecchiano, ma mai senza esagerare, anzi divertendo il pubblico, e giustamente Antonella Clerici gli lascia un grande spazio.

Ovviamente, Gigi spera che il vincitore della prima edizione, sia un cantante della sua squadra.

Per il momento non ci resta che aspettare qualche giorno e vedere cosa succederà, e chi sarà il vincitore.

E voi seguite il programma condotto da Antonella Clerici? Vi piace oppure avete qualche critica da fare?