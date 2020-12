Cristiano Malgioglio è stato eliminato dal GF Vip, ma prima di mettere fine alla sua esperienza nel reality ha voluto nuovamente dire la sua opinione su Giulia Salemi. Ecco cosa pensa il cantante dell’influenzar 27enne.

La ventisettesima puntata del GF Vip ha portato grandissime novità e soprattutto tantissimi colpi di scena. Dopo l’espulsione di Filippo Nardi per le gravissime frasi sessiste pronunciate nel corso di tutta la settimana a sorpresa il pubblico ha deciso di mandare a casa Cristiano Malgioglio. Il cantante era in nomination con Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi e anche se molti scommettevano sull’uscita dell’ultimo arrivato Urtis, contro ogni aspettativa Cristiano ha perso al televoto dovendo abbandonare immediatamente la casa. Una notizia che ha lasciato sotto shock i coinquilini convinti che fosse un personaggio molto amato fuori dalla casa. La simpatia e l’esuberanza del cantante siciliano è nota a tutti ed effettivamente è molto amato dal pubblico ma probabilmente i telespettatori hanno voluto ascoltare la richiesta di Malgioglio che aveva dichiarato di essere stanco e voler tornare a casa. Nonostante lo showmen fosse contento si uscire dalla casa del GF Vip, una volta arrivato in studio non ha risparmiato parole al vetriolo su Giulia Salemi, colpevole di averlo nominato. Malgioglio ha sempre dichiarato di non provare grande simpatia per l’influnencer e dopo la nomination le aveva riservato parole durissime. Giulia, secondo Malgioglio, sarebbe falsa e arrivista e soprattutto avrebbe troppo spesso un atteggiamento da vittima. Dal canto suo la Salemi ha dichiarato di voler far uscire la sua parte più sensibile per non passare sempre per quella un po’ superficiale e sempre allegra.

LEGGI ANCHE > PAOLA DI BENEDETTO IN INTIMO STUZZICA I FOLLOWER: “OGNI TANTO LO FACCIO ANCH’IO”

Come tutti vive anche momenti di tristezza e non vuole più nascondersi dietro una maschera. Malgioglio all’interno della casa non ha per niente gradito la decisione della 27enne, pensando che fosse un atteggiamento studiato per attirare l’attenzione.

LEGGI ANCHE > GF VIP, ESPULSO FILIPPO NARDI: GRAVI INSULTI NEI CONFRONTI DELLE DONNE

Accuse pesanti che ha portato avanti anche ieri sera: “E‘ il personaggio più inutile del programma, è di una falsità spaventosa. Non ha nulla a che vedere con la mia vita” ha confessato ad Alfonso Signorini. Secondo Malgi, la bella influencer si sentirebbe un po’ troppo come Kim Kardashian e non porterebbe nessun valore aggiunto al programma.