Vediamo insieme che cosa ha annunciato la bella Elisa Isoardi, lasciando tutti senza parole, e che aspettavano in tanti.

Lei è una presentatrice molto amata, che partecipando al programma Ballando con le stelle, ha aumentato la sua notorietà.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarata Elisa Isoardi sul suo profilo social di Instagram, lasciando tutti senza parole.

Elisa Isoardi: su Instagram finalmente l’annuncio tanto atteso da tutti

Lei è stata una delle protagoniste assolute del programma terminato da poco, Ballando con le Stelle, stiamo parlando ovviamente di Elisa Isoardi.

In molti hanno immaginato e sperato che tra lei e Raimondo Todaro si poteva creare una relazione diversa dall’amicizia, ma così non è stato.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita lavorativa, ancora non ci sono certezze, anche perché avrebbe dovuto condurre il programma Check-up ma sembra non essere andato in porto.

Ma in queste ultime ore, Elisa ha annunciato qualcosa che tutti aspettavano, ovvero:

“Ci vediamo presto in tv”

Elisa, tramite le stories pubblicate su Instagram, ha dichiarato che è in attesa del risultato del tampone, e successivamente ha pubblicato di essere risultata negativa.

Non possiamo, ovviamente, sapere se in veste di presentatrice o conduttrice, al momento possiamo solamente attendere ulteriori sviluppi.

E voi cosa ne pensate? Ci sarà un nuovo programma all’orizzonte per la bella e brava Elisa Isoardi, oppure sarà in veste di ospite?

Vi piace Elisa come donna del mondo dello spettacolo? e cosa ne pensate sulla presunta relazione con Raimondo Todaro?