Arriva la dichiarazione inaspettata su Giulia Salemi: si intratteneva in chat notturne con un famoso attore italiano. Ecco di chi si tratta

È da poco entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 e ha già fatto molto parlare di sé principalmente per il suo nascente flirt con il coinquilino Pierpaolo Pretelli: stiamo parlando di Giulia Salemi, che questa volta invece si trova al centro del gossip a causa delle sue chat notturne con un noto attore italiano. Ecco che cosa è successo.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Giulia Salemi è sempre più chiacchierata. Sembra infatti che il suo avvicinamento a Pierpaolo Pretelli, modello ed ex velino di Striscia la Notizia, si stia trasformando poco a poco in un vero e proprio flirt da manuale. Anche se non è ancora stata fatta chiarezza sul rapporto che c’è tra i due, infatti, da quando Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa del GF Vip il loro legame ha avuto una forte accelerazione.

La rivelazione: quelle chat notturne di Giulia Salemi

Ma se il rapporto tra Giulia e Pierpaolo resta in bilico tra amicizia e qualcosa di più, sicuramente non ci sono dubbi su ciò che l’ha avvicinata ad un famoso attore italiano un anno fa, con il quale, come rivelato sul settimanale “Oggi”, la Salemi si intratteneva in piccanti chat notturne.

Nulla era trasparito infatti nel momento del loro flirt: tutto si era svolto nella massima segretezza, ma adesso sembra essere ufficiale. Come dichiarato da Alberto Dandolo sulla nota rivista fondata da Angelo Rizzoli, Giulia Salemi ha avuto un flirt con Michele Morrone, l’attore e sex symbol, di cui una sua grande fan sarebbe proprio Elisabetta Gregoraci.

Le parole di Dandolo sulle pagine di Oggi sono infatti inequivocabili: “Chissà se Morrone ricorda le chat notturne che lo scorso anno intratteneva con la concorrente del Grande Fratello Vip 5. Fu lei a farlo conoscere sul web. Ma ora Michele ha interrotto ogni rapporto con Giulia. Lui adesso è davvero lanciatissimo“.

Chi è Michele Morrone

La fama internazionale Morrone l’ha raggiunta quest’anno grazie al film erotico polacco distribuito da Netflix “365 giorni“, ma in Italia si era già visto sul piccolo schermo in svariate fiction, tra cui “Provaci ancora Prof! 6“, “Che Dio ci Aiuti 3” e “Squadra Antimafia 6“. Il trentenne milanese ha recitato anche al fianco di Raul Bova in “Come un Delfino 2“. Dopo la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” nel 2017, tra le sue ultime partecipazioni ci sono la fiction “Sirene” e “Il processo“.

L’attore è stato anche sposato dal 2014 al 2018 con una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo, Rouba Saadeh, dalla quale ha avuto i due figli Marcus e Brando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial)

I flirt passati di Michele Morrone

Nel corso della sua carriera Morrone è stato protagonista di numerosi gossip.

Prima del suo matrimonio di sei anni fa infatti era stato beccato dai paparazzi insieme a niente di meno che Barbara D’Urso in persona. I due, che si trovavano in vacanza ad Ischia insieme, avevano però subito chiarito che tra di loro c’era solo della sincera amicizia. Lo stesso era successo con Giuliana De Sio, poco dopo la separazione dell’uomo dall’ex moglie Rouba Saadeh, ma anche in questo caso entrambi si erano affrettati a dichiarare che a legarli c’era una semplice amicizia.

Durante la scorsa estate poi Michele Morrone era finito di nuovo nell’occhio del ciclone della cronaca rosa per un presunto flirt con Belén Rodriguez, indiscrezione che però non è mai stata confermata.

Anche se Giulia Salemi nel momento della sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha specificato di non voler mettere in primo piano la propria vita privata, il gossip del flirt con Michele Morrone l’ha fatta schizzare al centro dell’attenzione. Magari Alfonso Signorini ne parlerà in puntata con la diretta interessata: non resta che seguire la vicenda per scoprire come andrà a finire.