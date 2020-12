Antonella Elia confessione drammatica “con Pietro è finita…cuore spaccato”

Antonella Elia, ospite a Verissimo, racconta perché è finita la sua storia d’amore con Pietro Delle Piane, ecco cosa ha raccontato a Silvia Toffanin

Antonella Elia, ospite a Verissimo, si è aperta con la conduttrice Silvia Toffanin, ha raccontato della sua storia travagliata con l’ormai ex fidanzato, Pietro Delle Piane, i due per cercare di superare le difficoltà relazionali hanno partecipato a Temptation Island ma senza ottenere il risultato desiderato, infatti Antonella a fine programma, scoprendo che Pietro l’aveva tradita con una tentatrice, l’ha lasciato al falò di confronto, ma dopo qualche settimana ha deciso di perdonarlo tornandoci insieme, oggi a Verissimo ha confessato che la sua storia d’amore si è finalmente conclusa, ecco cosa ha detto.

Antonella Elia su Pietro “è finita per sempre”

L’opinionista questa volta sembra aver preso una scelta definitiva, la sua storia con Pietro Delle piane è finita per sempre, dichiara lei stessa a Silvia Toffanin assicurando alla presentatrice che questa volta non tornerà indietro per perdonarlo una seconda volta, la Elia ha confessato che l’ex fidanzato non ha superato la prova a cui l’aveva sottoposto, ha provato in ogni modo a far andare bene le cose ma non ha trovato in lui quello che sperava, capendo che la loro storia non ha futuro.

Le sue parole sono state “Con Pietro è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo” Antonella ha aggiunto che la separazione dall’ex è come una lacerazione, soffrirà molto ma è stata costretta ha prendere questa decisione perché i due non sono in grado di capirsi e alla fine delle discussioni ci sono sempre della reazioni inaccettabili, anche se come ha detto lei stessa continuerà ad amarlo perché la loro non è stata un avventura di una notte, si sono voluti bene veramente.

La show girl ha confessato alla Toffanin “Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me” augura comunque il meglio a Pietro, nonostante gliene abbia combinate di ogni, sia a Temptation island baciando una ragazza e sia mentre lei era una concorrente del Gf Vip, quando è stato beccato in atteggiamento non chiari con la sua ex fidanzata, la Elia nonostante tutto spera che Pietro abbia il meglio dalla vita, ma dichiara che con lui non tornerà mai più.

Secondo le ultime indiscrezioni, la loro storia d’amore non sarebbe finita bene, a Live-Non è la D’urso è emerso che secondo il racconto di una vicina di casa, sarebbero dovuti intervenire le forze dell’ordine per far calmare i due.

Antonella sul Gf Vip “Nardi mi ha disgustata”

La bionda opinionista ha voluto parlare anche del suo percorso al Gf Vip, l’anno scorso è stata una concorrente dell’amato reality e in questa edizione è accanto ad Alfonso Signorini ed insieme a Pupo come opinionista.

La Elia sta avendo un enorme successo, il pubblico la ama per i suoi modi diretti di dire le cose come stanno, il web infatti continua a elogiarla sui social, ma Antonella anche in questo caso non riesce a trattenere quello che pensa e su quanto accaduto a Filippo Nardi dice “Sono disgustata. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile“.

Le parole della Elia sono una conferma di quello che gli ha detto ieri sera, dopo la sua squalifica dal Gf Vip, per alcuni frasi inaccettabili contro le donne, il suo è stato un atteggiamento volgare soprattutto contro la Ruta ma anche contro tutte le donne, indignando i telespettatori che sono riusciti con una rivolta sui social a sbatterlo fuori dal programma.