Karina Cascella mostra la scollatura, follower scatenati: “Stanno esplodendo”

Karina Cascella in grandissima forma su Instagram ha postato una foto che ha messo in evidenza le sue curve esplosive. Follower pazzi di lei

La showgirl ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con uno scatto che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche. Non solo bellezza e sensualità le sue armi che fanno fare ai suoi post il giro del web, ma per lei ci sono anche delle curve mozzafiato che non passano indifferenti. Tante le sue apparizioni televisive, soprattutto in veste di opinionista nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, che le hanno regalato nel tempo una forte popolarità ed un seguito che si è esteso anche sui social. Infatti su Instagram resta un personaggio pubblico molto seguito, con i fan che non le fanno mancare mai il sostegno in tutte le pubblicazioni, Che siano post o storie cambia poco, la showgirl riesce sempre a tenere alta l’attenzione nei suoi confronti, con i numeri tra like e commenti che parlano per lei.

Visualizza questo post su Instagram

Karina Cascella è molto attiva su Instagram. I suoi post sono molto seguiti dal pubblico del web e raccolgono spesso ampi consensi per la sua personalità nel dire sempre quello che pensa. E’ accaduto spesso durante la prima fase dell’emergenza Coronavirus, quando dalla sua Bergamo ha espresso le sue ansie e le sue paure per quello che stava accadendo nella sua città e nel nostro paese. Spesso è stata criticata per i suoi cambi di look che hanno stupito i fan. Ma la showgirl ha sempre risposto a tono sia alle critiche che ai complimenti che sono arrivati dalla rete. Nell’ultimo post che ha pubblicato un dettaglio bollente ha scatenato i suoi ammiratori, che sono rimasti senza parole davanti alle sue curve bollenti che non sono passate inosservate. La scollatura evidente ha fatto emergere anche qualche commento ironico, ma non volgare dei follower: “Stanno esplodendo” ha scritto qualcuno con tono scherzoso. Post che abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi i commenti.