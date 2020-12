Diletta Leotta, il buongiorno è da perdere il fiato: un dettaglio lascia senza parole – VIDEO

Diletta Leotta ha mostrato le sue curve esaltanti ai follower di Instagram: mai un risveglio è stato così tanto apprezzato sul web

Una storia su Instagram ha scatenato le fantasie dei follower, che hanno potuto ammirare la giornalista e speaker radiofonica in tutto il suo splendore. Non è la prima volta che le qualità fisiche della bellezza siciliana facciano il giro del web esaltando i suoi ammiratori. Che per lei impazziscono e crescono di numero. La popolarità della giornalista sportiva è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, tanto che adesso viene considerata come una delle donne più apprezzate dagli italiani. Per lei solo applausi nelle sue uscite pubbliche, anche se è su Instagram che riesce a scatenare i fan che non si fanno attendere ad ogni sua pubblicazione. Anche le sue Instagram Stories hanno un grandissimo seguito, soprattutto quando ad apparire in primo piano sono le sue curve bollenti che lasciano senza parole. Cosa che è accaduta nell’ultima storia che ha pubblicato.

Diletta Leotta in questo momento appare felicemente single. Archiviata la storia con il pugile Daniele Scardina, adesso si concentra sul lavoro, non pensando ad un uomo nella sua vita. Tra impegni radiofonici e televisivi la siciliana si diverte anche su Instagram pubblicando foto e video che non passano in secondo piano. Nell’ultima storia è stata definita ancora una volta irresistibile dai suoi ammiratori che hanno apprezzato la sua bellezza e sensualità in una scena di un risveglio mattutino. Uno spot commerciale che ha avuto il merito di evidenziare le sue qualità che hanno lasciato davvero senza parole. Curve mozzafiato e bellezza che non ha bisogno di commenti, per una serie di immagini che hanno fatto sognare i fan. Un video che ha ricevuto tantissimi apprezzamenti e che anche questa volta pubblichiamo sotto, lasciando a voi i commenti dopo il forte successo avuto su Instagram.