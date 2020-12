Vediamo meglio insieme per quale motivo, il super campione dell’Eredità, Massimo Cannoletta è stato in seria difficoltà in puntata.

Sta diventando il campione maggiormente amato e seguito del programma condotto da Flavio Insinna, ovvero L’eredità.

Stiamo parlando ovviamente di Massimiliano Cannoletta, che nella puntata di ieri però non ha brillato come al solito, vediamo meglio per quale motivo e cosa sta succedendo.

L’eredità: il campione Massino Cannolletta in seria difficoltà per un motivo

E’ uno dei più grandi campioni del programma condotto da Flavio Insinna, ovvero L’Eredità e lui si chiama Massimo Cannoletta.

L’uomo è il campione in carica da circa un mese e mezzo, ed ha vinto anche una cifra importante, durante le varie puntate.

Ma nella puntata che è andata in onda ieri, purtroppo, non è riuscito a vincere il montepremi nel gioco finale della ghigliottina.

In palio c’erano ben 40.000 € ma Massimo si è trovato in difficoltà con la parola, vediamo meglio cosa è successo nel dettaglio.

Il campione, ha infatti dichiarato che è stato depistato dalla parola “Curiosi”, perchè lui ha detto “Folla” come risposta ma non era quella corretta.

La risposta giusta per vincere il montepremi, però era “Contorno”, e le parole del padrone di casa Flavio Insinna sono state le seguenti:

“La risposta esatta stasera, purtroppo, non era ‘folla’, ma ‘contorno’. Ho voglia di contorno! Ci rifaremo”

Flavio Insinna poi ha dichiarato dicendo, che andavano tutti virtualmente a cena, annunciando la fine del programma e lanciando la linea al telegiornale.

Staremo a vedere, nei prossimi giorni se il campione continuerà a vincere e a quanto arriverà il suo montepremi, calcolando che ha già superato moltissimi record del programma L’eredità.

E voi lo seguite come programma pre serale? Vi piace Flavio Insinna come presentatore, oppure vedete altro a quell’ora?