Anna Tatangelo scatena Instagram: gli occhi dei follower cadono sulle sue curve

Anna Tatangelo ha scatenato i suoi follower di Instagram con una serie di foto che hanno presentato la finale di All Together Now di stasera

La cantante ha postato una serie di foto su Instagram in occasione della finale di All Together Now in onda questa sera 12 dicembre. Il programma di Michelle Hunziker che ha raccolto un forte successo nelle puntate precedenti e che ora è arrivato all’atto finale. Con la proclamazione di un vincitore che potrà vincere non solo un premio ma che entrerà di diritto nel palcoscenico musicale nazionale. L’attesa per l’evento è forte, tanto che i suoi compagni di avventura hanno pubblicato come ha fatto la ex di Gigi d’Alessio dei post per invitare i follower a non perdere la puntata di stasera. Sia Michelle Hunziker che J-Ax Francesco Renga e Rita Pavone, oltre che gli esponenti del muro dei cento, hanno postato delle foto per attirare l’attenzione sulla finale.

Anna Tatangelo è una bravissima artista, ma anche una donna che riesce a catturare l’attenzione dei follower di Instagram quando mette in evidenza la sua forte bellezza e sensualità. Le foto che ha postato poco fa hanno stuzzicato le fantasie dei suoi ammiratori, che più che concentrarsi sull’evento di stasera hanno voluto esprimere tutto il loro gradimento nei suoi confronti. Il post infatti ha risaltato la sua bellezza ed il suo fisico perfetto, con delle curve che non sono passate inosservate. Tantissimi i commenti da parte dei suoi ammiratori che si sono detti pazzi delle sue qualità fisiche, che le hanno permesso di raccogliere una pioggia di like e commenti che ancora una volta hanno dimostrato la sua forte popolarità. Post che anche stavolta abbiamo pubblicato sotto e che mette in evidenza l’amore incondizionato che il pubblico nutre nei suoi confronti. E voi, cosa ne pensate delle foto che ha condiviso la cantante?