Due abbandoni pesano sulla casa del GF Vip. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di tornare a casa per passare il Natale con le loro famiglie decidendo così di ritirarsi definitivamente dal gioco.

Ieri sera è stata una puntata di grandi emozioni nella casa del Gf Vip. Come anticipato da Alfonso Signorini, a seguito della decisione di prolungare il reality fino a metà febbraio, i concorrenti hanno dovuto e potuto scegliere se rimanere nel gioco o decidere di tornare alla vita reale. La tensione in casa è stata fortissima dal giorno della comunicazione e tutti i concorrenti hanno fatto un riflessione sul loro percorso nella casa. Ogni concorrente ha potuto parlare e confrontarsi con la famiglia per capire se l’assenza da casa per altri 50 giorni potesse essere un problema. E ieri sera è arrivato il giorno della resa dei conti. Dopo molte riflessioni solo Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno abbandonato il gioco. Non sono servite a nulla le convincenti argomentazioni del conduttore, che ha promesso che il Natale verrà passato in modo da coinvolgere tutte le famiglie. Non è ben chiaro come farà il Grande Fratello a mantenere la promessa, ma c’è chi ipotizza addirittura che per un giorno i congiunti dei Vipponi potranno entrare fisicamente nella casa, un’altra ipotesi sarebbe farli partecipare dietro il famoso vetro, permettendo comunque ai familiare di partecipare ma senza la possibilità ti toccarsi.

LEGGI ANCHE > BROSIO TRADITO DALLA FIDANZATA? LE SCIOCCANTI PROVE CONTRO DI LEI – FOTO

Elisabetta è più convinta che mai… abbandonerà la Casa di #GFVIP. Resterà però con i suoi compagni per poche ore… per chiarire, salutare come meritano, concludere la sua avventura nel migliore nei modi. pic.twitter.com/jPH2VxEmVB — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020

Alfonso Signorini dopo la comunicazione di Elisabetta di voler uscire dalla casa, ha addirittura provato il tutto per tutto, facendo arrivare la showgirl in studio per poterle rifare la domanda guardandola negli occhi. Forse Alfi, sperava che sentire il calore dei sui fan le avrebbe fatto cambiare idea, ma Elisabetta ha mantenuto la decisione. Per lei non può esistere un Natale senza il figlio Nathan Falco. La Gregoraci racconta di conservare i ricordi di tutti i Natali trascorsi insieme a sua madre e non può negare lo stesso privilegio al figlioletto. Presa la decisione definitiva però il GF Vip le ha permesso di restare in casa fino a lunedì sera per avere il tempo di salutare gli amici e soprattutto di passare una notte nel cucurio con l’amico speciale Pierpaolo Pretelli. Signorini vorrebbe che i due definissero il loro rapporto prima che Eli esca dalla casa. Non meno drammatico è stato l’abbandono di Francesco Oppini. Il figlio della Parietti aveva più volte manifestato la volontà di uscire dalla casa per stare vicino alla fidanzata e riprendere il suo lavoro, e ieri sera ha confermato la sua decisione e ha abbandonato immediatamente la casa. Decisione che non è per niente piaciuta a Tommaso Zorzi. L’influencer è parso subito disperato per l’abbandono dell’amico e dopo la sua uscita è scoppiato a piangere, non perdonando all’amico di essere andato via così velocemente e senza voltarsi indietro. Tutta la casa che anche il conduttore hanno consolato il 25enne, cercando di fargli comprendere che la loro speciale amicizia non è finita ieri sera ma è durerà per sempre.

LEGGI ANCHE > ELISA ISOARDI, POLEMICHE DAVANTI ALLA FONTANA DI TREVI: “TU DOVRESTI DARE L’ESEMPIO”