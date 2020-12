Elisabetta Canalis cambia look, i fan stentano a crederci: “Non può essere vero”

Elisabetta Canalis ha stupito i follower di Instagram con il suo cambio look: increduli davanti ad una foto che ha mostrato la sua novità

La showgirl da anni ormai vive negli Usa insieme alla famiglia. Ma il ricordo che ha lasciato nei fan italiani è sempre forte. L’ex velina è da tempo considerata una delle bellezze del nostro paese, anche mancando da tempo sulla scena televisiva. Personaggio pubblico amatissimo, dal web tiene aggiornati i suoi follower anche nelle vicende della sua vita privata. In un paese martoriato dall’emergenza Coronavirus, ha raccontato nella prima fase della pandemia la situazione nella città di Los Angeles. Con tante criticità che hanno reso necessario per un periodo anche l’abbandono della città per evitare guai seri ad i suoi familiari. Su Instagram, anche in questo 2020 non felicissimo, la showgirl di origini sarde non ha mai perso il sorriso e la voglia di regalare una gioia a chi la segue con passione. Per lei davvero si può dire che il tempo si sia fermato, in quando mantiene non solo la forma fisica ma lascia intatta anche la sua bellezza e sensualità. Basta dare uno sguardo alla sua pagina Instagram per rendersi conto di quanto sia apprezzata. La forma fisica è merito anche di una delle sue passioni, che nel tempo ha mantenuto. Parliamo dell’allenamento che quotidianamente svolge, per apparire sempre nel suo consueto splendore. Con tanto di video che spesso ha mostrato, insieme alle sue curve bollenti.

Elisabetta Canalis ha stupito i follower di Instagram con una novità inattesa che ha voluto mostrare a tutti. In un post pubblicato poco fa la showgirl è apparsa con un cambio look che ha lasciato davvero senza parole. Il colore dei capelli è stato quasi uno shock per i follower. Infatti è passata al biondo, con la novità che è passata subito agli occhi. “Perché lo hai fatto” hanno commentato in tanti. “Dimmi che non è vero” l’esclamazione di altri. La sorpresa della showgirl è stata gradita da una parte dei fan che le hanno fatto notare come la sua bellezza anche con il biondo sia rimasta inalterata. Insomma, la foto che ha pubblicato è stata presa con meraviglia, ma anche con positività da tanti follower. Tantissimi i like ma anche i commenti di tutti i suoi ammiratori, ma come detto non sono mancate le critiche di chi la preferisce nel suo castano naturale. Il commento allo scatto è stato con una linguaccia, manifestando la voglia di cambiamenti in questo difficile 2020 che sta per fortuna volgendo al termine. “Buongiorno. Solo 29 giorni alla fine di questo anno” ha scritto la bella Elisabetta. Foto che abbiamo postato sotto, lasciando come sempre a voi i commenti. Cosa ne pensate di questo cambiamento che ha voluto proporre la showgirl? Vi piace in questo nuovo look biondo?