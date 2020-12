Barbara d’Urso, la foto senza trucco fa scattare le critiche: “Ma con i filtri si”

Barbara d’Urso ha pubblicato una foto su Instagram che l’ha mostrata senza trucco: tante le critiche dei follower che l’hanno accusata ancora

La conduttrice ha postato una foto su Instagram che l’ha mostrata senza trucco e senza veli. Al naturale, ma anche con una scollatura che non è passata inosservata ai suoi ammiratori che sono davvero tanti. Infatti che si tratti di web o di televisione per lei poco cambia, con i risultati che sono importanti. Numeri da regina della televisione ma anche dei social, e che rappresentano in pieno l’amore nei suoi confronti della maggior parte anche dei follower di Instagram. Che stravedono per la conduttrice che è un personaggio pubblico di rilievo e con numeri che sono dalla sua parte. Ma, come accade per tutti i personaggi dello spettacolo e della televisione, non mancano nemmeno per lei le critiche per una serie di motivi. C’è chi non apprezza il tipo di televisione che propone, o chi invece ritiene esagerati certi suoi atteggiamenti anche sui social.

Barbara d’Urso da tempo ha scelto di non commentare mai i messaggi dei suoi follower. Sia che si tratti di complimenti che di critiche, per lei fa davvero poca differenza. Va avanti per la propria strada, rimanendo certa dell’affetto e dell’amore che la stragrande maggioranza dei follower e fan in generale hanno nei suoi confronti. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è stata elogiata e criticata al tempo stesso. Senza trucco si è mostrata ‘acqua e sapone’ facendo notare la sua naturalezza e le sue curve che hanno esaltato i suoi ammiratori di sempre. A 63 anni oggettivamente parliamo di una donna sensuale ed attraente, ma che riceve delle critiche. Anche stavolta infatti ci sono stati dei follower che non hanno esitato ad evidenziare alcune sue imperfezioni, anche se tanti hanno messo in discussione lo scatto. Accusando la diretta interessata di aver usato dei filtri. Voi, cosa ne pensate dell’ennesima foto della conduttrice napoletana che ha scatenato forti polemiche?