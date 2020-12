Domenica In, l’indiscrezione bomba lanciata da Dagospia sul cachet di Renato Zero

Domenica In ha ottenuto numeri record nella puntata della scorsa settimana con ospite d’onore Renato Zero. Svelato il cachet del cantautore

La trasmissione celebre condotta da Mara Venier sta ottenendo dei numeri importanti nella sua ennesima gestione. Quella del 2020 è stata caratterizzata dall’emergenza Coronavirus, che ha condizionato le vite di milioni di italiani con cambiamenti di abitudini e stili di vita. Tante ore trascorse a casa davanti alla televisione, con l’imbarazzo della scelta nel seguire i programmi che hanno aggiornato sull’andamento della pandemia con ospiti e temi di primo piano trattati. “Zia Mara” in questi mesi ha trascorso dei momenti non sempre felici, raccontando anche in varie interviste le difficoltà che proprio a causa della pandemia ha dovuto sopportare. Poi degli acciacchi fisici che non le hanno però impedito di tornare al lavoro nella sua conduzione impeccabile del programma più seguito della domenica. Con i numeri che hanno spesso premiato una delle regine della televisione.

Domenica In ha raccolto nella puntata di domenica scorsa 29 novembre un risultato strepitoso, con il 19% di share e quasi 4 milioni di spettatori a seguire la trasmissione. Che ha avuto come ospite d’onore il celebre cantautore Renato Zero. In occasione del suo nuovo prodotto discografico e per festeggiare al meglio i suoi 70 anni, l’artista romano ha scelto la casa di zia Mara per tornare a mostrarsi in televisione. Come ha anticipato Dagospia, ci sono delle indiscrezioni sul cachet del cantautore come ospite d’onore della Venier. In pratica si legge che si tratta di un ‘colpaccio’ della Venier che ha ottenuto la presenza dell’artista romano a costo zero. Una straordinaria notizia per l’azienda di Viale Mazzini che deve ringraziare gli ottimi rapporti della conduttrice che riesce ad avere sempre personaggi di primo piano nel suo salotto domenicale. Ennesima dimostrazione della bravura e competenza, ma anche di ottimi rapporti personali, che negli anni zia Mara si è costruita.