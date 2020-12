Selvaggia Roma scoppia in lacrime ripensando al passato, confessa “volevo suicidarmi per farlo sentire in colpa”, ecco cosa ha raccontato

Vivere nella casa del Grande Fratello viene spesso descritto dai concorrenti come un’esperienza mistica, in molti riescono a tirare fuori emozioni che non pensavano di saper provare e altri ricordano momenti della loro vita che avevano dimenticato, alcuni ricordi, forse, sono stati dimenticati apposta e lasciati in un angolo oscuro del cervello, per non soffrire, ed è proprio quello che è successo a Selvaggia Roma.

La web influencer è entrata da poche settimana nella casa del Gf Vip, ma sembra aver fatto appassionare in pochissimo tempo i telespettatori, è una ragazza umile nonostante l’aspetto appariscente, in queste ultime ora Selvaggia si è confidata con Maria Teresa Ruta, tirando fuori argomenti che l’hanno fatta stare molto male in passato, alcune confidenze possono essere molto forti, proprio come quella che ha fatto Selvaggia alla Ruta ripercorrendo la sua storia con il padre.

Selvaggia Roma, confessione al Gf Vip “”volevo uccidermi per lui”

Selvaggia ha descritto Maria Teresa perfettamente e mi dispiace per chi non riesce a riconoscere la sua purezza d’animo.#GFVIP pic.twitter.com/6LnqYtQcxu — . (@indisguise_A2) December 2, 2020

Selvaggia e Maria Teresa stavano chiacchierando in camera da letto, dopo qualche ora Selvaggia ha fatto una confessione molto personale alla Ruta sul suo rapporto difficile con il padre, le emozioni sono amplificate all’interno della casa e possono fare brutti scherzi, infatti la web influencer è scoppiata in un pianto disperato pensando a quei momenti con il suo papà e rivela “mio padre mi ha abbandonata da piccola, io volevo addirittura uccidermi per fargli provare il senso di colpa” e aggiunge che invece sua madre si è sempre presa cura di lei, dimenticandosi di se stessa, non voleva altri uomini nella sua vita, ma solo che la figlia fosse felice, avendo avuto una mancanza dal padre, Selvaggia confessa alla Ruta “ho cambiato il mio nome e cognome per recidere ogni legame con padre e con la vita reale“.

Per Selvaggia è un argomento molto difficile da affrontare, prova sofferenza a ricordare il padre, infatti dice di non averne mai parlato a nessuno essendo una tipa molto solitaria, ma ha deciso di parlarne con Maria Teresa perchè ritiene che sia una persona molto empatica e le dice “dovresti vincere tu il Grande Fratello, sei una persona così carina e altruista, quello che fai è bello metti il sorriso anche solo a guardarti“.

Le due donne si danno un forte abbraccio, la Ruta cerca di consolare Selvaggia e di calmarla con delle dolci parole “Tua madre lo sa, le mamme sanno, è stato un modo per elaborare il dolore, per farlo sentire in colpa per tutta la vita”, le due si abbracciano ancora e si ritengono fortunate per essersi incontrate.

